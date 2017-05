La fe, inquebrantable

Somos lo que somos". Unos seguidores se lamentaban al final del choque. Se iban con la cabeza alta, pero la Historia no entiende de semifinalistas.

Las cafeterías viguesas recuperaron el pulso de la emoción futbolística. La afición rugía porque Aspas ponía la directa y reforzaba la idea de que la noche iba a ser fabulosa. Hasta que Fellaini sacaba un testarazo que ni el guante de Sergio ni el poste evitaban. "Vámonos para casa", se escuchaba. Cierto que nadie se movía, a excepción de los camareros, desbordados. Sergio, por cierto, no se salvaba de alguna crítica. El caso es que el centrocampista remató a bocajarro.

Con la reanudación, los seguidores célticos, tanto de platea como de fondo de local, recuperaron el ánimo. El Celta llegaba. "Hay poco gol", se quejaban. No había un "killer". Aplaudían a Sergio porque el guardameta estaba bien colocado y frenaba las pocas pero claras acciones de los "diablos rojos". Él impidió que los de Mourinho cerrasen la eliminatoria.

En el minuto 70, tal vez por el disparo de Jozabed, creció la creencia en la remontada. "Queda mucho tiempo y vamos a tener la oportunidad". Pues sí. La afición rugía, se celebraba el gol vigués, aparecían las risas nerviosas, los "mira a Mourinho, está cagado". Todo cierto. Y resurgía la fe. "Vamos a tener una", se oía de nuevo. Y la oportunidad llegó. A seis segundos del final del descuento porque nos gusta exprimir el sufrimiento. Manos a la cabeza, cruces de uys y ays en un alocado desatino. Y el nombre de Guidetti en boca de todos. La velocidad de la jugada no permitió ver que Beavue pudo chutar.

El penalti de Alejo, el "no gol" de Gudelj frente al Marsella, ahora la jugada Beavueu-Guidetti. La historia céltica es la que es. n