La agonía hecha fútbol

Caminar en un alambre, convertir cada eliminatoria en una delgada línea entre la gloria y la tristeza. El Celta juvenil parece abonado a las historias de épica y agonía futbolística. Vivió así en la Copa de Campeones y ayer, en A Madroa, se escribió una nueva historia de dramatismo absoluto, en este caso, con final feliz tras hacer el equipo vigués muchas cosas para finalizar con drama. Sería inmerecido, pero con rúbrica local.

Sobre el campo fue el equipo de David de Dios el que protagonizó el duelo, para lo bueno, para lo malo y hasta para lo regular. Con posesión casi perenne desde el inicio del partido, atacó a un Alavés defensivo en la primera mitad y, directamente, una muralla cuando se vio con ventaja.

Llegó el Celta una y otra vez. Pudo marcar Nacho Lorenzo, también José, pero el gol fue vasco tras un saque de banda favorable al Celta que controla mal Salgueiro y Juanma despeja al centro. Error de los dos centrales y Rivada habilita para la carrera de Manu. Ventaja visitante pasada la media hora. El Alavés no volvería a tirar entre los tres palos hasta el descuento y estuvo muy cerca de marcar.

El Celta lo intentó una y otra vez y del descanso salió con una marcha más. En el primer ataque Riki gana la línea de fondo y asiste atrás, el defensa llega tarde y lo derriba. Pena máxima, que Aarón Rey envía por encima del larguero.

El Celta tenía tanto empeño como errores para no pasar la eliminatoria. Llegó la igualada de Pampín tras centro de Gabri y toque de José Sobrido. Quedaban más de veinte minutos. 0-0 en Vitoria y 1-1 en Vigo, un gol metía a los de David de Dios en cuartos de final. Llegó en el tercer minuto de descuento tras innumerables intentos y en uno de los pocos centros que cayó en el área y no se marchó largo. Lo puso Alberto Solís y lo remató Pampín de cabeza.

Al Alavés le quedó tiempo para una acción y el Celta fue incapaz de matar el partido. Casi le cuesta caro. Iago conectó el remate de cabeza y Pablo Vázquez despejó con una gran mano.

El equipo vigués, el Atlético y el Real Madrid se clasificaron ayer para la siguiente ronda. Las eliminatorias terminan hoy, y mañana es el sorteo.

Celta:

Pablo Vázquez, Riki, Nacho Lorenzo (Pedro, min. 62), Salgueiro (Óscar, min. 62), Toi (Gabri, min. 56), Pampín (Carlos, min. 94), Álex Rey, Alberto, Aarón, José Sobrido.

Alavés:

Aritz, Darko, Aitor, Alberdi, Juan, Oleksiy, Pepe, Manu (Iago, min. 76), Javi Alonso (Iván Alonso, min. 68), Rivada (Dani Vázquez, min. 61), Estefan (Faik, min. 84).

Goles:

0-1, min. 28: Manu; 1-1, min. 65: Pampín; 2-1, min. 93: Pampín.

Árbitro:

David Pérez Pallas. Mostró cartulina amarilla a Juanma por el Celta y a Aitor, Iago, Dani Vázquez, Estefan e Iván Alonso por el Alavés.

Incidencias:

Cuartos de final. A Madroa, unas 600 personas.