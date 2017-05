La afición confía en el Celta

La afición del Celta tiene fe ciega en su equipo. A pesar de que el conjunto celeste se enfrenta en las semifinales de la Liga Europa, que se abren el jueves en Balaídos, a uno de los clubes más poderosos del mundo, el Manchester United, la hinchada local considera que el duelo está muy abierto. Además, los aficionados consultados por este diario creen que el equipo de Jose Mourinho puede acusar sus numerosas bajas y, por el contrario, no temen que la mala racha en Liga de los vigueses les vaya a afectar de cara al duelo europeo.

"Veo la eliminatoria totalmente abierta, al 50%. Nosotros espero que tengamos actitud y buen juego. Ellos tienen una gran oportunidad y muchísima calidad en toda la plantilla", explica Álex Costas, miembro de Centolos Celestes. Otros seguidores ven al United como favorito –"Está 65-35 a favor del United", señala Alberto Collazo–, pero confían en que el Celta dé la sorpresa. "Creo que el favorito es el United, claramente. Por historia, por títulos, por experiencia… Pero la historia del fútbol está llena de sorpresas y si hemos ganado a equipos como el Barça o el Real Madrid, concentrados y con el United sin jugar a su mejor nivel tenemos posibilidades", afirma Fernando Juncal, presidente de la peña Morriña Celeste. "El United es favorito. Está dentro del Top 3 de equipos más ricos del mundo. En cuanto a presupuesto, son otra dimensión. Pero nosotros más que nadie sabemos que en noventa minutos puede pasar cualquier cosa y ahí sabemos que el Celta de Berizzo competirá como si le fuera la vida en ello", asegura Berto Carballo, de la peña Preferencia Celeste.

La confianza es tal que los hay que incluso ven al Celta con más opciones que su rival de pasar a la final de Solna. "Ahora mismo veo al Celta un poquito más favorito sólo por el tema psicológico. Los jugadores del Celta tienen unas ganas enormes de continuar hacia la final y a los del United les hará ilusión, pero no tanta. Y el factor psicológico en el fútbol es primordial y si no que nos lo digan a nosotros en los últimos partidos de liga", explica Daniel Clemente, celtista residente en Nueva York. "Ahora le veo tantas opciones al Celta como al Manchester. Creo que la eliminatoria está equilibrada. Nosotros por ilusión y motivación vamos a tener un punto más que ellos. Creo que es factible pasar a la final", indica José Méndez, el presidente de la Federación de Peñas.

Con más o menos optimismo, todos los aficionados consultados creen que pasar a la final es posible. "Con la ilusión, las ganas y lo bien que se ha comportado el equipo en las grandes citas, veo la eliminatoria al 50%, siendo conscientes de que el Manchester United no está en su mejor momento y que le faltan efectivos", dice Pablo Cordeiro. "El Celta a un partido puede ganar a cualquiera. Es una oportunidad histórica y llevamos semanas preparándonos para esta eliminatoria", asegura Alberto Baquero, de la peña Siareiros.net. "Tenemos las mismas opciones que cualquiera de los otros tres equipos. Hemos demostrado que sabemos afrontar las eliminatorias y medirnos contra equipos grandes como el Shakhtar", dice por su parte David Penela, de Comando Celta, que destaca la importancia de las numerosas ausencias por lesión con las que afronta la semifinal el Manchester United. "Son claves en la eliminatoria. Muchas bajas en defensa y la de su estrella afectan a cualquier equipo. Igualan la eliminatoria", sostiene.

El resto de los aficionados consultados son de la misma opinión. "Que les falten cuatro piezas en la retaguardia y su máximo realizador evidentemente les afectará, pero es el equipo más caro de la Europa League y los sustituirán con jugadores de calidad y contrastados", indica Pablo Cordeiro. "Las bajas de un equipo rival siempre son buenas y más si son de jugadores de primer nivel como los del Manchester. La que más nos ha favorecido es la de Ibrahimovic, porque es el 80% de su ataque", opina Daniel Clemente.

Mientras que el United afronta la eliminatoria con bajas sensibles, el Celta lo hace sumido en una mala racha de resultados en Liga, en buena parte debido a las rotaciones realizadas por Berizzo. Los seguidores celestes no creen que las derrotas vayan a influir negativamente en el equipo. "Por un lado no me gusta llegar aquí tras tres derrotas y un 0-3 en casa, pero por otro lado ves las bajas del Manchester United y entiendes que teníamos muchas cosas que perder en esos partidos de Liga", explica Alberto Baquero. "Las bajas del United pueden afectar más que la mala racha del Celta. El domingo sólo jugaron dos titulares y la motivación de este partido es distinta", añade Alberto Collazo. "No lo veo como un problema. Son conscientes de que lo han apostado todo a la Europa League", afirma David Penela sobre la racha liguera. "El objetivo claro es la Europa League", coincide Fernando Juncal.

"En mi opinión, les van a afectar más las bajas a ellos que a nosotros la mala racha en Liga. Ibrahimovic es su máximo goleador y en defensa están en cuadro. Van a tener que poner una zaga inédita prácticamente y ahí es donde nos podemos aprovechar", dice Berto Carballo. "Tanta baja en defensa y en la delantera la de Ibrahimovic creo que les afectará bastante", concluye por su parte José Méndez.n