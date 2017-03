Klasson: "Si eliminamos al Fenerbahce, por qué no al Celta"

El internacional sueco llegó en el pasado mercado invernal al conjunto ruso y en su primera aparición marcó, a los tres minutos, el gol del triunfo ante el Fenerbahce en la ida de los dieciseisavos.

Ahora, este centrocampista ofensivo se centra en el Celta, del que reconoce no conocer demasiado. "Es difícil comparar el nivel de las diferentes ligas. En cualquier caso, estoy seguro que el partido va a ser difícil porque el fútbol español es uno de los más fuertes del mundo. Sin embargo, para nuestro equipo, nada es imposible. Hemos pasado ante el Fenerbahce, ¿por qué ahora no podemos superar al Celta?", dijo.

Sin embargo, Klasson advierte de la poca experiencia de su equipo en estas rondas de una competición continental. "El Krasnodar nunca llegó tan lejos en Europa y no tiene experiencia. Pero bueno, vamos a prepararnos lo mejor posible para el duelo con el Celta y a dar nuestro máximo y ya veremos qué sucede", concluyó.n