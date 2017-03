El Kayak Tudense busca la docena de títulos

No hay décimo segundo malo. El Kayak Tudense persigue este fin de semana en La Cartuja sevillana dar continuidad a los once títulos consecutivos que acumula en el Campeonato de España de Invierno, en el que se dirimirán además los campeones y campeonas individuales en kayak y canoa sobre la distancia de 5.000 metros, tanto en la categoría sénior como en júniors y veteranos.

El club de Tui contará con un equipo de 25 palistas con serias opciones a los títulos. Mañana sábado será el momento de las eliminatorias sobre 2.000 metros, para que las finales se disputen el domingo por la mañana.

El gran rival del Kayak Tudense se presume que será el Náutico de Sevilla, segundo el pasado año en esta misma cita y ganador del Nacional de verano, aunque también habrá que contar con el Aranjuez y el Breogán de O Grove. Porque el conjunto de Tui no será ni mucho menos la única baza gallega, ya que desde Galicia se desplazarán representantes de 28 clubes que harán un total de casi 200 palistas.

Esteban Alonso, entrenador del Tudense, señaló antes de marchar que "siempre hemos dado mucha importancia al Campeonato de España. Hemos logrado buenos resultados por el empeño, el trabajo y el compromiso de todos los palistas. Los rivales aprietan mucho. El año pasado ganamos allí al Náutico de Sevilla con muy escaso margen de puntos". De hecho, en Sevilla estarán todos sus primeros espadas: Gabriel Pavón –campeón de España el año pasado en kayak–, Rubén Millán –segundo–, Roi Rodríguez –campeón sub-23– y su reluciente fichaje de este año, el asturiano Emilio Llamedo. En canoa, Manuel Garrido, Óscar Graña o Ramón Ferro tendrán un duro rival en Diego Romero, del Breogán de O Grove.

La cita repartirá plazas para el próximo Campeonato de Europa de la distancia. Además, supone el arranque de la Liga de Pista Hernando Calleja, que se completará con las Copas de España de otras distancias y con el Campeonato de España de verano.n