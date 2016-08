Katai no jugó ayer con el Estrella Roja y en Serbia lo sitúan muy cerca del Celta

El Celta se ha pasado el verano en la búsqueda de refuerzos para su ataque y ha tocado muchos palos. Uno de los que más gusta a la dirección deportiva celeste es

Aleksandar Katai, mediapunta serbio del Estrella Roja con el que lleva habiendo contactos todo el mercado veraniego y que, según la prensa serbia, estaría muy cerca de firmar por el club vigués. De hecho, el futbolista, clave para el conjunto balcánico, del que solía ser su capitán, no jugó ayer en el encuentro liguero ante el Novi Pazar (1-4).

El club vigués lleva con la opción de Katai en la recámara desde hace semanas. Los propios directivos del Estrella Roja se refirieron a esta posibilidad hace casi un mes, pero por entonces insistieron en que Katai, la referencia ofensiva del equipo, no dejaría el equipo hasta que el conjunto balcánico disputase las rondas previas de las competiciones europeas. Y así ha sido, pero el pasado jueves, el equipo serbio cayó eliminado en el play-off previo de la Liga Europa ante el

Sassuolo italiano, con lo que parece que ya hay vía libre para la salida.

Cierto es que la del Celta no es la única oferta que tiene el Estrella Roja por el futbolista y la de Atalanta parecía ganar enteros en los últimos tiempos, dadas las llegadas de Pione Sisto y Giuseppe Rossi al conjunto vigués. Pero en Praza de España parecen decididos a reforzar más el plantel y la prensa de Belgrado hablaba ayer de que el interés céltico se había reavivado y que la operación podría estar muy cerca de cerrarse.

De concretarse esta última adquisición, Katai aterrizaría en Vigo con un contrato largo y a cambio de algo más de dos millones de euros. Esta temporada, ha disputado ya 10 partidos, habiendo marcado seis goles, el último el pasado jueves en el empate ante el Sassuolo italiano.n