La Junta de Gobierno Local aprueba el convenio para las entradas de Fondo

Los responsables del Concello y del club vigués habían acordado hace semanas la renovación del convenio, pero este no se aprobó definitivamente hasta ayer, por lo que las localidades comenzarán a repartirse a partir de ahora. De hecho, el Celta puso entradas a la venta para Fondo para el partido del jueves contra el Panathinaikos, aunque apenas se vendieron localidades.

El Concello repartirá en cada partido del Celta como local 1.600 entradas. Lo hará en los encuentros de Liga y también en los de Copa del Rey y Liga Europa. El precio de las localidades se financia a un 50% entre el Concello y el propio Celta, que de esta manera quiere colaborar con los colectivos sociales más necesitados.

La mayoría de las localidades, unas 1.100 entradas, serán repartidas entre colegios públicos a través de la Federación de Madres y Padres, mientras que 200 serán para alumnos de centros concertados. Por otro lado, 245 se distribuirán entre personas en situación de desempleo, 35 serán para personas afectadas por alguna discapacidad psíquica y menores residentes en centros de acogida y una veinteina serán para voluntarios y movimientos sociales que cooperan con el Concello de Vigo.

El alcalde, Abel Caballero, explicó que el objetivo de esta "grada cidadá" es facilitar el acceso a los encuentros del Celta a personas que por diferentes motivos no pueden asistir por su cuenta. Además, repartiendo entradas entre los escolares de la ciudad también se fomenta el celtismo entre los jóvenes.

Una de los objetivos del convenio es que no se repitan los beneficiarios, de manera que los destinatarios de estas entradas gratuitas para el estadio de Balaídos se vayan rotando a lo largo de la temporada, aumentando así el número de personas que se ven beneficiadas por este convenio que reportará unos 150.000 euros a las arcas del club vigués.n