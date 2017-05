El juez encarcela al coruñés acusado de asesinar a su hijo

n n n El titular del Juzgado de Violencia de Género de A Coruña decretó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto parricida de A Coruña por la muerte de su hijo de 11 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado lunes por la noche en una arboleda del municipio vecino de Oza-Cesuras. Fuentes judiciales informaron de que el detenido, Marcos Mirás será investigado por un delito de homicidio o asesinato, calificación que se determinará en la fase de instrucción, y por otro contra la integridad física y/o moral en relación a la madre del niño por las secuelas que esta sufre.

El presunto autor del crimen de su hijo, un niño que recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente, fue trasladado a los juzgados de A Coruña en la mañana de ayer, tras ser evaluado por dos forenses por diversos motivos, entre los que figura si estaba capacitado para prestar declaración. El hombre permaneció detenido por la Policía Nacional desde la noche del pasado lunes, cuando fue hallado el cuerpo de su hijo. Él mismo llevó a los agentes hasta el lugar, una zona arbolada ubicada en una parroquia del municipio coruñés de Oza-Cesuras.

rechazó declarar

Ayer fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia de Género de A Coruña, ante el que compareció pero no prestó declaración al acogerse a su derecho a no dar su versión sobre lo ocurrido. El titular de este juzgado aceptó ayer mismo la inhibición del Juzgado de Instrucción número 7 de la ciudad, que se encargó de las diligencias que se consideraron urgentes después de que la madre del niño presentara la denuncia de su desaparición el pasado lunes, dado que el padre no lo había devuelto a la hora convenida tras pasar con él el fin de semana.

Esta decisión sucede a la consideración desde el pasado miércoles de este crimen como un caso de violencia de género por parte de la delegación del Gobierno para la Violencia de Género, pues supuestamente el presunto parricida pretendía hacer daño a su expareja. La madre del niño presentó dos denuncias contra el padre del menor, la primera en 2008 que finalizó con una sentencia condenatoria por un delito de coacciones. La condena impuso una orden de alejamiento de tres años, que cumplió de 2010 a 2013. La segunda denuncia se interpuso en 2013 por amenazas a través de las redes sociales, pero fue sobreseída al no ser posible acreditar quién fue el autor de los hechos denunciados.

El delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, explicó el miércoles, sobre la necesidad de modificar la ley para que los menores estén protegidos, que "hay una serie de actuaciones previas en las que las autoridades policiales y gubernativas tienen unas medidas a tomar".

Por su parte, la Xunta presentó una propuesta ante el Senado para que se revise la legislación sobre custodia para "casos de maltratadores o de padres condenados por violencia de género", una petición con la que coincidió la defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

La ciudad de A Coruña, donde residía la familia, así como el municipio de Oza-Cesuras donde fue hallado el cuerpo del niño, decretaron dos días de luto oficial y guardaron el miércoles ante sus respectivos consistorios un minuto de silencio como muestra de solidaridad con los familiares del menor y de rechazo a un crimen que conmocionó a los vecinos. El pequeño recibió sepultura en la tarde del miércoles tras serle realizada la autopsia en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. n