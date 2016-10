Juanfran: "El Deportivo perdió a Lucas, que es mejor que Nolito"

nnn Juanfran Moreno, lateral del Deportivo, afirmó ayer que si el Celta, su próximo rival, perdió en verano a Manuel Agudo 'Nolito', al equipo coruñés también se le marcó Lucas Pérez, "que es mejor jugador". Asimismo, el futbolista herculino aseguró que en el derbi del domingo en Balaídos estarán en juego "tres puntos y el orgullo".

"El Celta está bien, lleva menos puntos porque tiene competición europea y no es fácil jugar tantos partidos, creo que lo están notando un poco y aparte ha perdido a Nolito. Pero el Deportivo ha perdido a Lucas, que es mejor jugador que Nolito", valoró el jugador del conjunto coruñés en rueda de prensa.

El lateral del Deportivo admitió que el Celta ha "firmado bien" en el mercado veraniego y es "un equipo atrevido, intenso", que tiene "un proyecto continuista".

Para Juanfran, el duelo de rivalidad gallega supone más que los tres puntos que pretende sumar en Balaídos. "El derbi es de lo primero de lo que te hablan y, como futbolista, quieres ganar, aunque no hayas nacido aquí. Son tres puntos y el orgullo, y el orgullo es muy importante para el futbolista. Ganas y la gente por la calle está contenta y te gusta. Y en la clasificación nos da un plus para encarar el partido que tenemos después ante el Valencia", comentó Juanfran, que mañana volverá a entrenar con el grupo y podrá jugar en Balaídos.n