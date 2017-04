Jozabed: "Siempre es especial volver a mi casa"

"Siempre es especial volver a mi casa. Estuve allí durante 13 años e hice muchos amigos, es bonito reencontrarse con gente con la que has estado mucho tiempo. Nunca tuve la oportunidad de jugar con el primer equipo y esa es la espinita que siempre me ha quedado clavada", comentó el jugador andaluz en rueda de prensa.

El ex futbolista del Fulham reconoció que alcanzar una de las plazas europeas a través de la liga está "muy difícil" después de perder el último partido frente al Betis: "Estamos a una diferencia de puntos considerable pero no podemos dejar de lado la competición doméstica".

"No podemos dejar la Liga aun lado y acabar mal clasificados por centrar todas nuestras energías en el partido de la UEFA. No nos merecemos quedar en una mala posición por un último más", comentó Jozabed, quien destacó la dificultad de vencer al conjunto de Sampaoli en el Sánchez Pizjuán.

"Han vuelto a ser un equipo fuerte en casa. La temporada del Sevilla es para elogiar, están haciendo un temporadón. Han competido durante muchos meses de la Liga contra los dos grandes. Ellos están luchando por la tercera plaza y en el peor de los casos por conservar la cuarta porque el Villarreal, Athletic y la Real Sociedad están apretando fuerte", manifestó.

En su comparecencia ante los periodistas, Jozabed reiteró su deseo de continuar en Vigo una vez finalice su cesión: "Claro que me gustaría seguir, ya lo ha dicho antes y no he cambiado de opinión, pero no he hablado nada con el club. Habrá un día en el que para bien o para mal habrá que hablar del tema pero ahora tenemos cosas muy importantes en las que pensar", concluyó.