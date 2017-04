Jozabed pide jugar "sin aires de grandeza" ante el Genk

"No nos gusta tener el papel de favorito. Los dos equipos tenemos nuestras opciones, si ellos están en cuartos de final por algo será. La veo al cincuenta por ciento", comentó en rueda de prensa el futbolista celeste, para quien es "súper importante" que el Celta no encaje gol en el partido de ida que se disputará en Balaídos.

"Tenemos mucha ilusión depositada en este encuentro. El Celta históricamente nunca ha pasado de cuartos en Europa, y vamos a pelear a muerte por entrar en la historia de este club", subrayó Jozabed, uno de los refuerzos invernales del equipo que dirige Berizzo.

Las opciones de clasificarse para la Liga Europa 2017-18 a través de la Liga se le han complicado al conjunto celeste, tras caer este domingo ante el Eibar, que ya le aventaja en nueve puntos.

"Hay que ser realistas y ver que la situación en Liga está muy complicada porque estamos a nueve puntos del séptimo. Pero eso no quiere decir que vayamos a tirar a Liga, aunque sí que nuestro pensamiento está en el partido del jueves -Genk- y en pasar a semifinales", manifestó.

Después de reconocer la mala primera parte que realizaron, Jozabed achacó la derrota ante el conjunto armero a la falta de acierto: "Creamos muchas ocasiones de gol, no es fácil generarle seis o siete ocasiones y tres o cuatro muy claras, pero ayer no era el día de que entrase el balón. Fue el típico día que te puedes pasar tres días tirando que no vas a marcar".