Jozabed: "Estoy cogiendo rápido lo que me pide el míster"

"Es algo parecido a lo que jugábamos en el Rayo Vallecano, en presionar arriba cuando no tenemos la pelota y salir jugando. Llevo aquí poco tiempo pero considero que me estoy adaptando bien, que estoy cogiendo rápido lo que me pide el míster", afirmó en una conferencia de prensa el futbolista, que juega en Balaídos cedido por el club británico Fulham.

Jozabed dijo estar "muy a gusto" en Balaídos, y explicó que Berizzo le pide "presión intensa sin balón" y "mucha movilidad" en ataque para intentar buscar "los espacios libres" y hacerle "daño" al rival.

"Todos los minutos suman y cuantos más tenga mejor me iré sintiendo. Cuando vienes de no tener minutos siempre cuesta mucho más, pero con el paso de los entrenamientos y al jugar partidos te vas atreviendo a hacer más cosas y todo es más sencillo", subrayó