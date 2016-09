Una jornada de canastas, mates y mucha emoción

El primer Memorial Quino Salvo, dedicado al exjugador de ACB y técnico vigués fallecido el pasado mes de junio a los 58 años de edad, no se limitó al partido entre el Obradoiro y el Joventut, que fue el plato fuerte de la jornada en el pabellón de As Travesas. Por la mañana, la Praza do Rei albergó un torneo de minibasket en el que participaron equipos de distintos clubes de Vigo y su área, como Celta Bosco, Seis do Nadal, Porriño Baloncesto Base, CB Tui, CB Nigrán, Airexa Nigrán, CB Andersen y Salesianos. A continuación, los pequeños tuvieron un encuentro con los jugadores del Joventut, entre ellos el vigués Alberto Abalde, a los que formularon preguntas que pusieron en aprietos a más de uno. "¿Quién es el mejor de todos vosotros?", inquirió uno. "Cada uno cuando está solo", fue la respuesta. El equipo de la 'Penya' fue recibido por el alcalde, Abel Caballero, antes de regresar al pabellón de As Travesas para disputar el partido contra el Obradoiro. n