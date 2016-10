Jonny: "Es un partido para encontrarnos"

"Va a ser un partido muy difícil, uno de los más difíciles que hemos jugado hasta ahora. Nosotros estamos en un buen momento pero el Villarreal también está haciendo un gran año, ha fichado muy bien este verano. Va a ser un partido muy difícil para los dos. Es un partido para encontrarnos, para seguir creciendo", comentó el defensa en rueda de prensa.

En este sentido, el canterano señaló que, salvo en la jornada inaugural ante el Leganés y en la segunda parte del partido contra el Atlético de Madrid, el Celta siempre dio "un buen nivel".

Su entrenador, el argentino Eduardo "Toto" Berizzo, está realizando numerosas rotaciones en este arranque de curso para dosificar a sus futbolistas de cara a una temporada que se espera muy larga por la disputa de tres competiciones -Liga Santander, Europa League y Copa del Rey-.

Preguntado por el partido en el que preferiría rotar de los tres próximos -Villarreal, Ajax y Deportivo-, Jonny respondió que no quiso "en mi caso elegiría jugar los tres, no descartaría ninguno como me imagino que cualquiera de mis compañeros".

"En la cabeza tenemos el partido del Villarreal, los otros dos aún están muy lejos. Tenemos que centrarnos en partido de El Madrigal", insistió el defensa, quien dijo sentirse "muy cómodo" jugando tanto de lateral, como hace en el Celta, como de central, puesto en el que suele actuar en la Sub21.