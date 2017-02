Járkov recibe al Celta con nieve

A los integrantes de la expedición del Celta les tocó madrugar. Citados a las 6:45 en las instalaciones deportivas de A Madroa, desde allí se dirigieron al aeropuerto de Peinador para tomar un vuelo chárter con destino a Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Por delante, cinco horas de viaje y 3.500 kilómetros que cubrir. La localidad ucraniana recibió con nieve a los vigueses, que tras comer y descansar en su hotel se ejercitaron en horario vespertino en el OSK Metalist, estadio que acogerá esta noche el partido de vuelta de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga Europa contra el Shakhtar Donetsk.

Eduardo Berizzo, como es habitual en partidos tan importantes como el de hoy, quiso que todos los integrantes de su plantilla fuesen partícipes de esta nueva cita con la historia. Por ello desplazó a Ucrania a los 24 integrantes del primer equipo, incluido el sancionado Nemanja Radoja –única baja con la que cuenta el técnico argentino–, y al portero del filial Iván Villar.

Junto a los futbolistas y los miembros del cuerpo técnico y médico viajaron a Járkov directivos del club vigués, con el presidente y máximo accionista Carlos Mouriño a la cabeza, y una veintena de aficionados que representarán a la hinchada celeste en el choque contra el Shakhtar.

Si la temperatura ayer en Vigo llegó a los 22 grados, con una mínima de 10, en Járkov tuvo una máxima de 4º y una mínima de 1º, una temperatura baja con una sensación términa acrecentada por la humedad, pero no tan extrema como se esperaba. "Se decía que iba a hacer bastante frío, pero en realidad hace menos de lo que creíamos. También me dicen que soy de sangre caliente, así que me encuentro como en casa", aseguró ayer en este sentido el céltico Jonny Castro, encargado de ofrecer la rueda de prensa oficial de la UEFA junto al técnico Eduardo Berizzo.

Hoy, al término del partido contra el Shakhtar, la expedición celeste emprenderá el camino de vuelta a Vigo. Por delante, otros 3.500 kilómetros que se harán más o menos largos en función del resultado que sean capaces de obtener los pupilos del 'Toto' Berizzo. Según el plan de viaje del club vigués, aterrizarán en el aeropuerto de Peinador a las 6:30 horas.n