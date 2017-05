Jarana británica bajo el sol de Vigo sin incidentes

Los aficionados del Manchester United tomaron ayer durante todo el día los establecimientos hosteleros del centro de la ciudad, tanto en el Casco Vello como en el entorno de Montero Ríos y la Praza de Compostela. Los seguidores del conjunto británico prefirieron por la mañana disfrutar del buen tiempo sentados en las terrazas de la zona de A Pedra, A Laxe y el paseo de las Avenidas, donde se concentraron un mayor número de "hooligans".

El motivo para elegir esta zona de la ciudad fue que el equipo instaló en el Real Club Náutico una oficina para dar a los seguidores del conjunto británico las entradas para el encuentro. Aquí acudieron los hinchas que ya llegaron ayer a la ciudad más los que aterrizaron hoy en Peinador en los dos vuelos chárter contratados, así como en autobuses procedentes del aeropuerto de Sá de Carneiro en Oporto.

El ambiente fue tranquilo y no hubo incidentes con los hosteleros. La cerveza y las tapas tradicionales fueron el principal producto que consumieron los ingleses durante todo el día en la zona centro, quienes además se refugiaron en las pocas terrazas que ofrecían ayer sombra.

Aunque en el Casco Vello la presencia fue más escasa durante la mañana, algunos grupos aprovecharon para beber en las barras exteriores habilitadas por los locales de hostelería. Los propios establecimientos pusieron música a disposición de los aficionados, que colgaron a lo largo de todo el día banderas del Manchester United por todo el centro de la ciudad. Los seguidores del conjunto británico cantaron sus himnos mientras los celtistas contestaron con los suyos en un ambiente festivo y sin incidentes según confirmaron fuentes de la Policía Local.

Por la tarde la fiesta continuó en los aledaños del Casco Vello y el paseo portuario. En As Avenidas, auténtica base de operaciones de los seguidores del Manchester, se repitieron los cánticos de himnos deportivos y el encendido de bengalas por parte de los aficionados que pasaron las horas previas al partido disfrutando del alcohol frente al mar.

Quienes intentaron hacer su particular agosto con la visita fueron los vendedores ambulantes, que ayer intentaban vender a toda costa bufandas y sombreros con los emblemas de ambos equipos.

Concello y Vitrasa prepararon un servicio especial para los visitantes que partió desde el Centro Comercial a las 18:30, con capacidad para entre 400 y 700 personas, por lo que los seguidores del conjunto aprovecharon para continuar con la fiesta sin mayores incidentes.

El Ayuntamiento puso en las calles en el día de ayer a más de 200 municipales que junto a otros tantos de la Policía Nacional, más la seguridad privada del Celta dio como resultado un grupo de 600 agentes preparados para actuar tanto en la zona centro como en las inmediaciones de Balaídos.n