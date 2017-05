Intercambio de Erasmus entre Suecia, Polonia y O Porriño

nnn Un total de 17 estudiantes Erasmus de las localidades de Boras, en Suecia, y Poznan, en Polonia, junto con el alumnado del IES Ribeira do Louro, desarrollan un proyecto sobre comercio justo dentro del Programa Erasmus +.

El objetivo del ‘Europeans for Fair Trade’ (Europeos para el Comercio Justo), que comenzó a desarrollarse en septiembre de 2016 promovido por la Escola Secundaria 12, de Modjeska (Polonia), el Sven Eriksongymnasiet (Suecia) y el IES Ribeira do Louro (Porriño), se centra en fomentar valores positivos para la sociedade a través del Comercio Justo propiciando también la movilidad de estudiantes y profesorado de cara a investigar y discutir sobre este tema.

Durante su estancia en Porriño, familias del alumnado del IES de esta localidad acogen en sus hogares a los estudiantes suecos y polacos que están desarrollando este programa formativo y cultural relacionado con temas de Comercio Justo tales como 'Comercio Justo y Género' o ‘Comercio Justo, Banca y Ética’, de cara a incorporarlos en las unidades formarivas de los tres centros implicados.

Y además, dentro de la iniciativa, se falló este pasado viernes un ‘Concurso de Vídeos’ sobre esta temática, que contó con la colaboración de varios establecimientos comerciales de O Porriño relacionados con productos ecológicos y de la tierra así como una tienda de informática, que donaron varios de los premios.

El siguiente paso será que los estudiantes de Porriño que participan en este proyecto, viajen, el próximo curso hasta Polonia y Suecia donde pasarán una semana con las familias de los estudiantes suecos e polacos que estiveron aquí.n