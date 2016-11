Un inicio de semana al ralentí

n n nLa primera plantilla del Celta volverá hoy por la tarde (17:00) a los entrenamientos, tras descansar desde el pasado jueves, con al menos doce bajas: sus once internacionales y el lesionado Claudio Beauvue. Y falta por conocer el estado de Álvaro Lemos, que arrastra un golpe en la cadera. Al cuerpo técnico celeste le costará diseñar sesiones de exigencia táctica en partidillos dado que contará con únicamente once o doce componentes del plantel profesional, a los que a buen seguro se unirá el canterano Pape Cheikh, un fijo, y algún jugador más del filial, aunque habituales como Borja Iglesias, Borja Fernández o Brais Méndez fueron en la tarde de ayer titulares con el segundo equipo.

Por lo tanto, la exigencia irá en aumento según pasen los días y se acerque el encuentro liguero del próximo sábado en Ipurua ante el Eibar, que supondrá el primer paso de un cargado calendario hasta final de 2016. Lo principal será comprobar cómo van regresando los internacionales, que en principio no se sumarán al trabajo hasta el jueves, aunque tal vez alguno podría adelantar un día el regreso.

Hasta el momento, lo cierto es que son pocos los internacionales célticos que se hayan cargado con minutos en la primera de las dos citas. Los únicos que disputaron 90 minutos o más fueron Marcelo Díaz con Chile y Jonny con España sub-21. Guidetti también fue titular pero fue sustituido en el minuto 73. Y Pablo Hernández apenas estuvo unos segundos sobre el césped con el combinado chileno en Colombia. Wass, Roncaglia, Orellana, Radoja y Rubén no han jugado nada, aunque sí podrían hacerlo mañana.

También falta por ver qué sucede con Pione Sisto, que hoy mismo debería jugar un amistoso con Dinamarca sub-21 en Italia pero que dejó la concentración por un asunto familiar. Por lo tanto, se desconoce cuándo volverá.