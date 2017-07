Inicio cuesta arriba

La cuestión es ganar partidos, el orden no importa". Es la particular visión de Victor García 'Pillo', entrenador del Frigoríficos del Morrazo, sobre el calendario de la Liga Asobal que se sorteó ayer y que establece que la formación de O Morrazo iniciará el curso el próximo 9 de septiembre ante el Abanca Ademar de León. El final será el 15 o 19 de mayo -en función de si algún equipo español disputa final de compeitición europea- ante el Ángel Ximénez, también en Cangas.

"Para mí, hay que jugar treinta partidos y no es importante el orden en el que se jueguen. Lo que hay que hacer es ganar el mayor número posible de partidos", argumenta Pillo antes de entrar en los matices. "A partir de ahí, es un calendario similar al del pasado año, con un inicio complicado, especialmente en casa, que se alterna con partidos duros fuera. También es preciso mencionar que el final de la primera vuelta y de la segunda será muy duro porque jugamos en pocos días muchos partidos", explica.

"Es algo que preocupa por el tema de las lesiones. A esas alturas de campeonato, los jugadores ya están tocados. Lo que tenemos a favor, en relación al año pasado, es que en la segunda vuelta tenemos ocho partidos en casa, aunque, lo importante es ganar y no pensar en el orden de los partidos", añade el técnico.

El Frigoríficos buscará una temporada más la permanencia tras lograrla el pasado curso en el último partido. "La plantilla está cerrada y siempre digo que es la mejor del mundo para nosotros porque es la mejor posible dentro de las capacidades económicas que tenemos", analiza el preparador y añade que "es para competir, para ganar partidos y tenemos que ir todos a muerte con los jugadores. Hay que empujar vengan bien dadas o mal dadas. Hay que aportar al equipo".

El preparador reconoce que "tuvimos una reducción de plantilla porque hay seis bajas y tres incorporaciones y el resto serán jugadores del filial que suben. Por necesidad y calidad, Potic tiene que continuar con el rol de jugador importante en ataque y Filip tendrá que asumir más protagonismo. Una situación similar a otros jugadores de la cantera. Y el filial tendrá protagonismo".

Lo que nunca falla al Frigoríficos es el factor público y Pillo reconoce que "la ilusión es lo que mueve a este club. Hay mucha gente involucrada en el equipo y va mucha gente a O Gatañal. Es un activo y la base de muchas de nuestras victorias. Incluso en momentos malos, incluso muy malos, la gente continuó con el equipo".

La formación canguesa comenzará la pretemporada el próximo lunes y su técnico ya está con las pilas cargadas y la mente puesta en la campaña. Será larga y tiene como objetivo la permanencia.n