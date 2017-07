Un inicio de circunstancias

Distinto inicio y con diferente fecha. El Porriño empezará la División de Honor de balonmano cuesta arriba con la visita al Rocasa Gran Canaria, mientras que el Mecalia Atlético Guardés lo realizará ante el recién ascendido Santa Eulalia y con el condicionante de que no será el primer fin de semana de competición porque esa semana disputará la fase previa de la Liga de Campeones en Alemania.

La formación de A Guarda tiene previsto el primer partido el viernes 8 de septiembre ante el Thüringer. Es el fin de semana previsto para iniciar la competición en España, por lo que deberá adelantar o atrasar su partido. Al menos, es en casa y ante un rival que se presume de la parte baja de la clasificación. Un particular descanso en un duro inicio del Guardés que incluye la Supercopa el 2 de septiembre en Vigo.

Las dificultades del Godoy Maceira Porriño en el comienzo de temporada llegarán por la entidad de los rivales. En la primera jornada viajará a Canarias para medirse al Rocasa, campeón de Copa, a continuación recibe al Málaga y en el tercer partido llegará el primer derbi de la temporada y será en el pabellón de A Sangriña, en A Guarda. Está previsto para el sábado 23 de septiembre y el lleno está garantizado.

Este partido marca el aumento de las dificultades para el Guardés y la disminución para la entidad del río Louro porque la cuarta jornada vivirá uno de los partidos estrellas del campeonato y que va camino de convertirse en un clásico de División de Honor. La formación de José Ignacio Prades visita San Sebastián para medirse al Super Amara Bera Bera, subcampeón de División de Honor. Un encuentro que vale más que los dos puntos en juego.

Por su parte, el Porriño baja el nivel de sus rivales al recibir al Santa Eulalia, para continuar con Mavi y Granollers (en casa).

La División de Honor femenina volverá a tener un largo parón por los compromisos de la selección española femenina. Tras diez jornadas disputadas, la competición se paraliza durante casi dos meses. Desde el 18 de noviembre al 13 de enero no se jugará la División de Honor femenina. Una larga parada en la competición liguera, en la que el Guardés podría tener competición porque, si cae en la previa de la Liga de Campeones, disputará la Recopa y, en función de las eliminatorias, podría modificar su calendario.

El final de la primera vuelta ya en 2018 y el final de campaña en el mes de mayo será intenso para la formación de A Guarda, con partidos ante Rocasa, Málaga y Granollers. Por su parte, el Porriño finalizará con dos partidos relativamente asequibles ante Elche y Castellón -última jornada-. y otro ante el reforzado Zuazo, que esta campaña es candidato a pelear por títulos.