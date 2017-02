El impenetrable Alavés de granito

El Alavés va más allá del concepto de equipo rocoso, es un bloque de granito que resultó impenetrable para el Celta hasta que, pasada la hora de partido, sus jugadores acusaron el esfuerzo derrochado hasta entonces y permitieron algunas ocasiones del conjunto celeste, pero entonces falló la puntería y también un campo pesado por la lluvia. Los de Berizzo tampoco quisieron arriesgar en exceso. Salir de Balaídos sin encajar un gol era prioritario y el equipo vigués lo consiguió gracias a dos intervenciones salvadoras de Sergio Álvarez. La semifinal se resolverá en Mendizorroza, donde, quizás, el Alavés tendrá que ofrecer algo más que su contundente defensa.

Once tipo y sólo titulares

No hubo sorpresas en el once de Berizzo, que alineó una vez más a sus cuatro centrocampistas, con Wass escorado a la banda derecha y con Iago Aspas en punta. Por su parte, Mauricio Pellegrino prescindió de los futbolistas que venían jugando hasta ahora la Copa en el Alavés e incluso dejó en el banquillo a Ortolá, sustituido por el guardameta titular Pacheco.

Toda precaución es poca

La tensión de una semifinal en dos equipos poco acostumbrados a llegar a estas alturas de la competición produjo un partido áspero y sin apenas ocasiones en la primera parte. El Celta trató de llevar la iniciativa, pero se encontró con un rival que presionaba desde la primera línea con Deyverson, Camarasa e Ibai Gómez, y que se defendió sin fisuras. Los vigueses sólo lograron acercarse a la portería de Pacheco con algún balón largo desde la defensa. Era imposible traspasar el pobladísimo centro del campo. En los instantes finales de la primera mitad, el Alavés tuvo una oportunidad para adelantarse en el marcador, pero el remate de Manu se encontró con una mano providencial de Sergio Álvarez.

Las grietas del cansancio

El aguacero que cayó en el descanso y en el comienzo de la segunda parte dejó el campo todavía más pesado y el Alavés empezó a acusar el cansancio acumulado. En las condiciones más adversas, el Celta tuvo por fin espacios para combinar y generar ocasiones. En el 66, Aspas pudo hacer el 1-0 con un duro remate que se estrelló en el larguero y en el 89, el poste repelió un disparo de Pablo Hernández dentro del área con doble suerte para Pacheco, que se encontró el rechace. En medio Iago Aspas dispuso de otros dos remates que salieron fuera. Con todo, no fue un mal resultado para el Celta, que se jugará al pase a la final el próximo miércoles en Mendizorroza.

el árbitro

Cometió muchos errores y quiso ser protagonista

No estuvo bien González González en un partido que careció de jugadas polémicas ni dudosas y que pudo ser llevado con mayor tino. El árbitro castellano-leonés se equivocó varias veces al no señalar infracciones del Alavés, perdonó una tarjeta a Deyverson y amonestó a Bongonda por una falta inexistente sobre Laguardia. Además, estuvo excesivamente puntilloso con la colocación del balón en faltas y saques de esquina y cerró el primer tiempo en pleno ataque celeste. n