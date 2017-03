La "ilusión" de Iago Aspas

nnnIago Aspas no olvidará la presente temporada, en la que jugó por primera vez con el Celta en competición europea y en la que se produjo su debut como internacional. El moañés reconoció en una entrevista en la revista de la Federación Española de Fútbol que le hace "ilusión" volver a ser citado por Julen Lopetegui y está pendiente de la convocatoria que el técnico del combinado nacional ofrecerá la semana que viene.

"Tengo mucha ilusión puesta en esta nueva llamada del seleccionador", asegura Aspas, que debutó en un amistoso contra Inglaterra en Wembley en el que marcó un auténtico golazo. "Tengo guardado el vídeo en el ordenador de casa. Lo ha visto mucha gente y los aficionados también me lo recuerdan", apunta el delantero celeste, que ahora espera ser citado para los encuentros ante Israel (El Molinón, 24 de marzo) y Francia (Saint-Denis, 28 de marzo). "En Gijón me atrae especialmente jugar ya que sería mi primer partido oficial con España. En Saint-Denis, un coliseo enorme, nunca he jugado; además el adversario es histórico y está también en la élite del fútbol mundial. La participación en estos escenarios, como en Wembley, es el gran deseo de un futbolista profesional luciendo su camiseta nacional", valora Iago.

El atacante morracense, que le da un "notable alto" a la temporada que está haciendo el Celta, también se deshizo en elogios hacia Julen Lopetegui. "El seleccionador me ha causado muy buena impresión, es un técnico joven, de ideas muy claras. Absorbes todas sus palabras, indicaciones y consejos de una manera sencilla; te da la máxima tranquilidad y confianza posibles para que puedas desarrollar con la selección las propias cualidades como lo haces en tu equipo", apunta Aspas, que asegura esforzarse "al máximo" en el Celta para volver a la selección.n