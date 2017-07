Ilusión y buen orden de joven

Un extremo, un mediapunta, un central y un portero. Diego Pampín, Brais Méndez, Diego Alende e Iván Villar son los cuatro canteranos que están a las órdenes de Juan Carlos Unzué en la pretemporada del Celta y lo hacen con la mejor predisposición del mundo para aprender, aprovechar cada sesión y disputar los partidos amistosos que se le pidan, ya sea con el primer equipo o con el filial.

Diego Alende cumple su segunda pretemporada con el prime equipo y, además, llegó con la noticia de su renovación. "Estoy muy contento con la renovación. Ya llevaba un tiempo hablándolo con la entidad. El club confió en mí y espero devolverlo con trabajo", explicó el defensa.

Alende explica de forma clara una situación que se resume en su plena disposición para lo que pida Unzué. "Soy jugador del filial y estaré en el primer equipo para lo que se me necesite. Estoy en la pretemporada y para mí ya es un premio enorme. Pasaré todo el año en el segundo equipo y en el momento en el que se me necesite, estaré ahí", afirmó el defensa y añadió que, hasta el momento, "no hemos hablado nada. Estuvimos todos tranquilos y sin hablar".

La presente temporada también es la segunda ocasión en la que Brais Méndez comienza la pretemporada con el primer equipo y resume sus sensaciones en que "todos los jugadores de la cantera queremos estar con el primer equipo y competir. Estar entrenando con los futbolistas de los que eres aficionado es un sueño". Por este motivo aclara que "vamos con la misma ilusión que yo el año pasado. No creo que cambie. Siempre es un sueño".

El mediapunta es uno de los futbolistas con mayor proyección de la cantera del Celta y, debido a esto, tiene la oportunidad de estar los primeros días del curso con los integrantes del primer equipo. Son momentos para aprender y también para fijarse en sus propios referentes. "Nos tratan muy bien y son todos muy cercanos. No puedes quedarte con uno en concreto. Al final, te fijas más en los que vienen de abajo como tú. Hugo Mallo o Iago Aspas te marcan más. Son de la cantera, pero tanto los de aquí como los de fuera nos trata muy bien y nos dan consejos", explica Brais Méndez para reconocer que, como es lógico, los ojos siempre llevan a fijarse en el futbolista de la casa, con el que comparte origen.

A pesar de llevar dos días de pretemporada, Juan Carlos Unzué ya situó en un partido a Diego Alende en el lateral, cuando su posición natural es la de central. "De lateral, bien. Voy poco a poco. Estoy a su disposición, para la demarcación que se me necesite".

Con Maxi Gómez como única novedad en la plantilla, el único aspecto controvertido en el arranque del Celta es la salida por voluntad propia de Samu Araújo hacia el Barcelona B. "Es una decisión personal de Samu Araújo. No hablé con él estos días. Hay que respetarlo, así lo decidió y lo hizo porque vio que, para él, era lo mejor", resume Alende. Él y Brais Méndez están "para los que nos manden".n