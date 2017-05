Igualada productiva

El Rápido de Bouzas sumó un punto que, a priori, se antojaba insuficiente, pero que finalmente es extraordinariamente positivo debido a que el Cerceda no pasó de la igualada ante el Bergantiños (0-0), y, por lo tanto, la formación de Patxi Salinas continúa en la segunda posición de la tabla a falta de la última jornada.

La formación boucense se desplazó hasta el campo de Calbalgueiros para medirse a un Barco que tenía la obligación de sumar un punto para asegurarse la permanencia en la categoría. Bajo esta premisa, el equipo local planteó un enfrentamiento claramente defensivo, muy replegado y con la firme intención de no dejar huecos atrás para evitar riesgos. El resultado fue un duelo insulso, sin apenas ocasiones y con un claro predominio de los sistemas defensivos.

De hecho, el Rápido no es un equipo caracterizado por un ataque creativo. Su buena campaña parte de la eficacia defensiva y la capacidad para explotar espacios y errores del oponente. Ayer no se dieron y los minutos se consumieron sin goles.

El Rápido de Bouzas llega a la última jornada en la segunda plaza con los mismos puntos que el Cerceda, tercero. Los de Patxi Salinas reciben al Arosa, que, tras perder ayer, mantiene ciertas opciones de entrar en la promoción de ascenso, pero son remotas. El equipo coruñés recibe al Silva.

Barco:

Sabater, Diego Tato (Ramos, min. 65), Navarro, Cristóbal, Adil, Borja Fernández, Recamán (Murillo, min. 83), Rubén García, David Álvarez, Iván Vales, Iago Beceiro (Ballesteros, min. 75).

Rápido de Bouzas:

Aarón, Juanma, Adrián Arias, Vieytes (Francisco Fernández 'Xisco', min. 60), Cotilla, Yago Pérez, Nico, Rocha, Rulo (Pereira, min. 69), Youssef, Tomás (Carnero, min. 62).

Árbitro:

Bruno Méndez. Mostró cartulina amarilla a Adil del Barco y a Tomás Comesaña del Rápido de Bouzas.

Incidencias:

Partido correspondiente a la trigésimo séptima y penúltima jornada en Tercera División disputado en el campo de Cabalgueiros.