Iglesias lanza al Celta B

El Celta B se impuso con un gol de Borja Iglesias en la última jugada del partido al Valladolid B en un bonito choque que decidieron las jugadas a balón parado del equipo de Alejandro Menéndez. Juan Hernández adelantó al filial celeste a la salida de un saque de esquina, pero en el tiempo de descuento Higinio aprovechó un centro de Iván Martín desde la izquierda para fusilar a Néstor en boca de gol. Todo hacía indicar que el empate era ya definitivo, pero entonces apareció Borja Iglesias para obrar el milagro cabeceando a la red una falta lateral en el minuto 94. Con este triunfo, el Celta B sigue metido en la pelea por el liderato y da otro paso hacia la promoción de ascenso.

El partido resultó muy igualado, sobre todo en la primera parte, cuando ni pucelanos ni vigueses fueron capaces de desnivelar la balanza. Prueba de ello es que hasta el tiempo añadido no pudo verse el primer disparo peligroso entre los tres palos, una falta botada por Samanes que Néstor atrapó sin problemas.

Los primeros minutos del choque fueron un querer y no poder del Valladolid B, que dispuso de la posesión de la pelota, pero careció de la profundidad necesaria para hacer daño. Aun así, fue Samu quien primero lo intentaría con un centro-chut que se envenenó y obligó al cancerbero blanquivioleta, Tanis, a emplearse a fondo para evitar que el balón acabara en el fondo de sus mallas.

La respuesta del Valladolid B fueron dos acercamientos sobre la portería de Néstor. El primero de ellos acabó con un disparo excesivamente cruzado y el segundo, con un no remate de Higinio en boca de gol tras un bonita jugada de Samanes por la derecha. El medio pucelano se estaba mostrando muy incisivo por ese lado, pero la defensa del Celta B lo mantenía a raya gracias al buen hacer de los zagueros en las ayudas.

Tras el paso por vestuarios, la decoración del partido cambió por completo. Sucedió, en parte, porque así lo quiso el Celta B, que salió de su madriguera para dar algo más de juego al rival y con su decisión animó el encuentro de ahí al final.

Un disparo de Higinio dentro del área pudo poner por delante al Valladolid B, pero Néstor lo evitó con una extraordinaria parada. La réplica celeste llegaría apenas unos minutos después. Juan Hernández abrió la lata pucelana a la salida de un saque de esquina colocando el balón en la escuadra.

El tanto convirtió el choque en un correcalles que desembocó en un intercambio de golpes que acabaría con el empate del Valladolid B en el minuto 92, obra de Higinio tras un fallo en cadena de la defensa celeste. Kevin permitió el centro y Alende el remate del futbolista del filial vallisoletano.

El partido parecía abocado a un empate irremediable, pero sobre el mismísimo pitido final apareció Borja Iglesias para obrar el milagro celeste cabeceando a la red una falta lateral antes de que el colegiado decretara el final del encuentro.

Valladolid B:

Tanis; Arroyo, Calero, Rai, Mario; Royo (Dani Vega, min. 76), Anuar; Mayoral (Miguel Mari, min. 76), Renzo (Iván Martín, min. 81), Samanes; Higinio.

Celta B:

Néstor; Kevin, Roger, Alende, Samu; Brais (Dani Molina, min. 22), Gus; Joao (Juan Hernández, min. 51), Mera, Hicham (Agus, min. 68); Borja Iglesias.

Goles:

0-1, min. 52: Juan Hernández; 1-1, min. 92: Higinio; 1-2, min. 94: Borja Iglesias.

Árbitro:

Alonso Prendes (asturiano). Amarilla a Mario, Arroyo, Higinio, Brais, Gus, Alende, Roger, Joao, Juan Mera y Agus.ç

Incidencias:

Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada del Grupo 1 de Segunda División B disputado en los anexos del José Zorrilla ante 400 espectadores.