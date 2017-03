Iago repite en una selección sin Nolito y con Deulofeu e Illarra

Por primera vez, Iago Aspas fue nombrado ayer por Julen Lopetegui dentro de una lista para la selección absoluta, en este caso de 25 jugadores. El moañés sí entró el pasado noviembre en la anterior convocatoria –e incluso debutó en el amistoso en Inglaterra–, pero lo hizo tras hacerle un hueco la lesión de Diego Costa. Ahora, los números del céltico –pichichi nacional en Primera con 14 goles– han convencido al seleccionador para llevarlo dejando fuera incluso a jugadores de la talla del también gallego Lucas Vázquez, de Callejón o del ex céltico Nolito.

La selección afrontará una doble cita en las próximas dos semanas. Primero, el viernes 24 en El Molinón ante Israel, dentro del grupo de clasificación para el próximo Mundial, lo que podría suponer el debut de Aspas en partido oficial. Ya el martes 28, toca amistoso contra Francia en Saint Denis.

En la lista, llaman la atención los regresos de Pedro y Sergio Rico, así como la presencia de Gerard Deulofeu –que debutó con Del Bosque en amistosos– o la novedad de Asier Illarramendi. Todos se concentrarán el lunes en Madrid.



Porteros: De Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) y Sergio Rico (Sevilla).

Defensas: Carvajal, Ramos, Nacho (Real Madrid), Azpilicueta (Chelsea), Piqué, Alba (Barcelona), Javi Martínez (Bayern Múnich) y Monreal (Arsenal).

Medios: Busquets, Iniesta (Barça), Illarramendi (Real Sociedad), Ander Herrera (Manchester United), Koke (Atlético), Thiago (Bayern Múnich), Isco (Real Madrid), Vitolo (Sevilla) y Deulofeu (Milan).

Delanteros: Pedro Rodríguez, Costa (Chelsea), Silva (Manchester City), Morata (Real Madrid) e Iago Aspas (Celta).

"Morderé la hierba entrenando para intentar ser titular en Gijón"

nnn "Uno siempre tiene esperanzas de poder seguir yendo con la selección", dijo ayer Iago Aspas tras su convocatoria. Pero esa alegría no lleva a pensar que vaya a ser titular: "Ya sería mucho pedir. Pero yo trabajaré, entrenaré y morderé la hierba para intentar ser titular. Es una decisión que tendrá que tomar el entrenador. Yo trato de hacer las cosas lo mejor posible, entrenar muy bien, ir con buena predisposición y luego las decisiones las toma el míster".

Cansado por el viaje, el moañés no mostró la misma felicidad que en la primera llamada. "Siempre tiene algo más de especial la primera vez, y sobre todo como sucedió, que no esperaba ir", explicó. Y razonó que no cree tener más o menos opciones de jugar desempeñándose en banda o como nueve. "Si jugara de delantero igual tendría más opciones de delantero. La vez que jugué con la selección lo hice un poco más pegado a la banda y el último mes y medio con el Celta también", sí reconoció.

Por último opinó que ve "con opciones" de ser llamado a Hugo Mallo: "El míster sólo puede convocar a 25, más o menos dos por puesto, y ha creído conveniente que ahora no es el momento pero seguro que lo tiene en la recámara".n