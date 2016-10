Iago Aspas: "Son tres puntos para regalar a la afición"

Iago Aspas estaba feliz tras el partido tras su gran actuación y la victoria del Celta sobre el Barcelona. El moañés resumió el enfrentamiento al indicar que "ha sido un partido muy disputado, con una parte para cada equipo. Después de la gran primera mitad que hicimos llegamos justos de gasolina al final por correr tanto".

Los vigueses, que se fueron con una ventaja de tres goles al descanso, tuvieron que sufrir en el segundo acto y el delantero indicó que "el Barcelona no te regala los partidos y estamos muy contentos. Después de iniciar mal la temporada, venimos en una buena línea y son tres puntos para regalar a nuestra afición".

Sobre el planteamiento táctico, Aspas reconoció fue arriesgado y que "contra el Barcelona siempre son partidos muy difíciles, el año pasado le ganamos aquí y después nos metieron cinco o seis en el Camp Nou. Les veníamos a apretar arriba, lo teníamos claro y vinieron esos robos, que nos permitieron hacer tres goles antes del descanso. Después nos faltó gasolina en el tramo final, no estamos acostumbrados a jugar tres partidos por semana y creo que los puntos son merecidos".

El conjunto blaugrana se acercó en el marcador mediado el segundo acto tras anotar dos goles y Aspas expresó que "son cosas que pueden pasar contra el Barcelona, te diría que podíamos aguantar ante otro equipo, pero con ellos puede pasar. Nos dio vida el gol del Tucu Hernández porque, si no llega, los últimos minutos se nos hubieran hecho larguísimos".

El delantero moañés resumió el momento que de su equipo, que es muy positivo tras una semana con victoria en Europa League y ante el Barcelona. "No comenzamos bien y tampoco estábamos haciendo un gran fútbol y hemos comenzado por lo básico, que es no recibir goles y después ya marcaríamos que siempre tenemos ocasiones. Estamos recogiendo los frutos de apretar los dientes en el último mes, gracias a ello han venido estos tres puntos", expresó el moañés.n