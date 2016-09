Iago Aspas: "Merecimos la victoria, fuimos superiores"

Iago Aspas lamentó tras el partido ante Osasuna la falta de acierto de su equipo en los últimos metros de un encuentro que, a su parecer, el Celta mereció ganar. Asimismo, el moañés mostró su pesar por el penalti cometido sobre él por Miguel de las Cuevas que el árbitro no señaló.

"Creo que hemos llegado bastante bien, le hemos echado sobre todo muchas ganas después de tres derrotas consecutivas en Liga y creo que sólo nos ha faltado acertar en ese último pase para ponernos por delante", analizó Aspas en declaraciones a Bein Sports tras un choque que en su opinión fue controlado por el Celta en todo momento. "Osasuna no ha tirado a puerta en casi todo el partido, sólo colgaba balones arriba buscando segundas jugadas. Llevamos el peso del partido, pero nos falta acertar en el último pase para marcar gol", añadió el atacante morracense.

El Celta sólo ha hecho un gol en cuatro jornadas, pero Iago Aspas no cree que al equipo le falte capacidad para marcar. "Estamos creando bastantes ocasiones de gol, pero quizás nos falta definir o acertar en ese último pase para encarar el delantero o el extremo solo a portería", explicó el moañés.

Aspas protagonizó una de las acciones del partido, cuando a la hora de juego fue derribado por Miguel de las Cuevas dentro del área. El canterano lamentó que el colegiado no hubiera señalado un penalti que para él fue claro. "Hemos sido superiores a Osasuna y creo que nos hemos merecido la victoria. También quiero ver la jugada del penalti, porque para mí ha sido muy claro. Ya van varios partidos en los que siempre nos toca a los mismos, pero agacharemos la cabeza y seguiremos trabajando porque no nos queda otra", indicó.n