Hoy se deciden los finalistas

La Vigo Cup de fútbol sala vivió ayer una jornada de sonrisas y lágrimas y ahora entra en semifinales. En los cruces de cuartos, hasta tres partidos se resolvieron en los penaltis (Miralba-Salesianos en sub 8, Cios Vigo-A Paz en sub 12 y A Paz-Miralba en sub 16). Pasaron Salesianos y A Paz.

Sub-6

O Berbés vivirá hoy las semifinalespor la mañana desde las 10:00 horas con el Casa Paco A-Miralba. A continuación, el Cios Vigo-Casa Paco B.

Sub-8

El CD Miralba A, con la mejor defensa de la ronda clasificatoria, fue el único primero de grupo que cayó en cuartos. Salesianos A-Vigosporting (13:00) y FS Parla-Cios Vigo A (11:30), las semis hoy.

Sub-10

O Berbés vivió la caída del Parkapp tras haber ganado su grupo. La emoción se traslada hoy a Bembrive, con las semifinales Amor de Dios A-A Paz (10:00) y Vigosporting A- Salesianos (11:00).

Sub-12

Cios Vigo y A Paz se fueron a los penaltis, con triunfo del segundo. Bembrive definirá los finalistas: Vigosporting-A Paz (12:00) y Niño Jesús de Praga-Campito (13:00).

Sub-14

Campito FS y Amor de Dios (10:45) es la única semi definida. El Doble F espera rival del Red Bleu B-Anpabal (10:00, Coia).

Sub-16 masculino

Semifinales entre invictos en O Berbés: Niño Jesús A-Warriors (12:00) y A Paz-Red Blue (13:00).

Sub-16 femenino

Beade-Mosteiro (11:00) en Lavadores y el Talleres ABC espera rival.n