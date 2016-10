Hora y media de fútbol, tanto y tan poco

La afición del Celta encaró el partido contra el Ajax sin calentar, cual jugador obligado a saltar al césped de improviso. "¡Vamos, vamos, al campo!". Así fueron entrando los seguidores en Balaídos, quizás sin ser del todo conscientes de la magnitud que el duelo tenía en la historia del Celta, despistados por el debate que Carlos Mouriño abrió esta semana sobre la venta del estadio, con la venta del propio club como trasfondo, y que la entidad avivó unas pocas horas antes de que comenzase el encuentro.

Pero resulta que en la grada de Fondo, que tan vacía ha estado en este inicio de temporada, apenas había sitio ayer entre tanto 'tulipán'. El Celta ubicó allí a los aproximadamente mil aficionados del Ajax que vinieron a Vigo y los hinchas holandeses se dedicaron a ir calentando el duelo. Los seguidores del Celta iban llegando sobre la hora, muchos apurando la salida del trabajo, pero los de Amsterdam ya estaban allí. Ruidosos, entreteniéndose como podían: cantando, saltando, robando pancartas a varias de las peñas celestes ubicadas en la grada de Marcador, incluso enfrentándose a la Policía Nacional antes y también después de que comenzase el partido, como algunos de ellos habían hecho horas antes en el Casco Vello.

Antes del pitido inicial, los cánticos de la afición del Ajax cumplieron la función de despertador. Porque lo que había en Balaídos era un partido y no un debate y la hinchada local no tardó en entrar en calor para dar respuesta a la visitante. Una vez certificado que, efectivamente, había un encuentro de fútbol que jugar, los seguidores del Celta se dedicaron a disfrutar de esos 90 minutos que para ellos sí son suficientes.

"Conseguí que remodelaran el estadio, conseguí la sede.. ¿qué hago ahora? Esperar con los brazos cruzados a que llegue el partido del fin de semana para ver si ganamos, empatamos o perdemos. Eso no va conmigo", se lamentaba en su comparecencia del martes Carlos Mouriño, ansioso por encontrar un proyecto en el que volcar su alma empresarial.

Sin embargo, para los más de 18.000 espectadores que acudieron a Balaídos, esperar por partidos como el de ayer contra el Ajax o el del domingo, de nuevo sobre el Lagares, contra el Deportivo es más que suficiente pasa saciar su hambre, para saciar su sed. Eso es, al fin y al cabo, el fútbol. Noventa minutos de tensión, alternativas en una y otra área, jugadores que dan más de lo que tienen y otros que regalan menos de lo que pueden, entradas a destiempo, errores groseros, acciones brillantes, goles, tarjetas, alegrías y decepciones. Hora y media de fútbol sobre el terreno de juego y también en las gradas, donde después de dos sustos del Ajax reinó el alivio, primero gracias a Fontás y en la recta final del encuentro merced a Fabián Orellana, autor del 2-2.

Una vez sonó el pitido final, convencidos todos de que efectivamente ayer se había disputado un partido de fútbol en Balaídos, la afición se retiró. Más calmada la del Ajax y satisfecha la del Celta tras una nueva cita con la historia sobre el Lagares, donde vigueses y holandeses revivieron el doble duelo que protagonizaron en la Liga de Campeones de la temporada 2003/2004.

Hoy, Mouriño seguirá soñando con sus proyectos de futuro, los jóvenes que presenciaron el partido recordarán entre libro y libro los goles de Fontás y Orellana y los adultos acudirán al trabajo con la satisfacción que produce saber que no hará falta esperar demasiado para que Balaídos vuelva a abrir sus puertas.

El domingo llega el derbi, y esta vez sí toca empezar a calentar para llegar preparados a la cita contra el Deportivo. Y allí estarán también los hinchas blanquiazules dispuestos a animar el ambiente, y allí estarán también los hinchas celestes dispuestos a acallar las voces de sus vecinos del norte. Y allí estará el árbitro para hacer sonar el silbato. Comenzará entonces un nuevo partido, con sus ocasiones y a veces con sus goles, con sus remates, sus entradas, sus carreras, con los errores y los aciertos de unos y otros. Hora y media de fútbol. Tanto para unos, tan poco para otros; a veces el todo, a veces la nada.n