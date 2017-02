Iago Aspas es santo y seña del actual Celta. Por muchos motivos pero, sobre todo, por su capacidad de decidir partidos y de encarrilar temporadas a base de goles. Así está sucediendo en la presente campaña, pero el moañés pasa ahora mismo por un bache de un mes sin marcar y se buscan las causas. Eduardo Berizzo, su entrenador, no cree que éstas tengan que ver con su paso a la banda derecha en algunos partidos y confía en que otros compañeros miren también hacia la portería rival para que "la reponsabilidad" del gol no recaiga únicamente en un futbolista.

Lo primero fue la cuestión táctica del posicionamiento, desmontando al premisa de que sin jugar como nueve el moañés tiene menos incidencia en los goles del equipo. "Creo incluso que Iago es más peligroso partiendo desde la banda. Cuando él lidia contra dos centrales, tiene más dificultad de generar peligro que partiendo de un lado. Él jugando con un número nueve que fije a sus posibles rivales, parte de la derecha haciendo daño", analiza el entrenador céltico.

Lo segundo, la puntería en el último mes: "¿Que no metió todo lo que tuvo? Eso forma parte tal vez de rachas, algo inmanejable para la tarea del entrenador. Pero sí tiene una peligrosidad y una convicción en el ataque total. Eso a veces hace marcar. El otro día tuvo algunas ocasiones pero confío en que vuelva a marcar".

Y lo tercero, esa petición de socializar el gol para liberar el peso sobre los hombros de Aspas. "Creo que tal vez sería saludable para el equipo que otros marquen. No sólo debe marcar Iago. También deben hacerlo John, Pione, Theo, Daniel, Jozabed, Rossi, Hjulsager… Todo el mundo debe marcar para que la responsabilidad no sea sólo de Iago", expuso. Y si se le recuerda que el Celta es el equipo con más goleadores en la plantilla, responde que "si somos el que más reparte, que todos marquen más".

A la tarea pondrá contribuir también Claudio Beauvue, al que Berizzo ve preparado ya para competir pese a no incluirlo en la convocatoria de 18 para hoy. "Me pareció apresurado que integre esta lista, pero ha tenido una semana fantástica. Realmente puedo decir que tenemos un futbolista más totalmente recuperado. Y un futbolista muy valioso", concluyó.n