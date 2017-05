Hirving Lozano: "No me han dicho si lo del Celta es cierto o no"

Aunque el presidente del club vigués, Carlos Mouriño, confirmó públicamente la voluntad que el conjunto celeste tiene de incorporar al futbolista del Pachuca, el extremo aseguró que desconocía si era cierto.

"Hay que manejarlo muy bien, estar muy tranquilo, la verdad es que no me han dicho nada, si es cierto lo del Celta o no; ahorita estoy en la selección y tengo que estar concentrado aquí y vine a dar lo máximo de mí", indicó Hirving Lozano, que está concentrado con la selección de México.

El combinado azteca afronta varias semanas cargadas de compromisos. Mañana jugará un amistoso ante Irlanda en Nueva Jersey y posteriormente disputará dos partidos correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, ante Honduras y Estados Unidos los días 8 y 11 de junio en el estadio Azteca. Después, México participará en la Copa Confederaciones.

Lozano espera estar en Rusia, por lo que prefiere centrarse en su trabajo con México que en las negociaciones entre Celta y Pachuca. El interés del club vigués es real y el fichaje de 'Chucky' todavía es una posibilidad, dado que el conjunto mexicano ha rebajado su petición inicial de 20 millones de euros.n