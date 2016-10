Hicham dispara al Celta B

Un gol de Hicham al borde del descanso dio ayer una nueva victoria en Villaviciosa al Celta B, que se asienta en la tercera plaza de la clasificación con cinco triunfos, dos empates y una sola derrota en las primeras ocho jornadas de Liga. El filial celeste, con 17 puntos, se mantiene en puestos de fase de ascenso con un once cada vez más definido.

En el Lealtad, Keko fue el hombre descartado de los 19 convocados, al no recuperarse de sus molestias físicas. Alberto González, que era duda, fue de la partida, acompañando a Mendi en el eje de la zaga y Adrián Llano entró en el doble pivote junto a Álvaro Muñiz. Jandrín comenzó en el banquillo y Pablo Gállego y Robert ocuparon las bandas.

El Celta B salió dominador, combinando y jugando en campo contrario, ante un Lealtad replegado que no conseguía sacudirse del dominio celeste. A pesar del control del juego, el conjunto de Alejandro Menéndez, técnico que vistió la camiseta del Lealtad en su etapa como futbolista, no puso en apuros a Javi Porrón más allá de un remate acrobático de Borja Iglesias en el minuto 29, al que respondió con una gran estirada el meta local.

Con el paso de los minutos el partido se fue igualando y entró en una fase de centrocampismo, sin ocasiones para ninguno de los dos equipos, aunque el filial celeste hacía mucho daño en las numerosas faltas botadas por Gus Ledes, uno de los destacados en el campo de Les Caleyes. En una de ellas, Roger Riera peinó un balón al palo a dos minutos del descanso.

El 0-1 llegó en el ocaso del primer tiempo con un chutazo de Hicham desde la frontal, ante el que nada pudo hacer Javi Porrón. el atacante marroquí marcó así su tercer gol en los dos últimos encuentros, tras firmar un doblete el fin de semana anterior en Barreiro ante el Burgos.

El Lealtad dio un paso adelante en la reanudación y tuvo dos ocasiones a balón parado. Álvaro Muñiz lo intentó con una falta en el lateral del área que botó muy cerrada el jugador maliayo, despejando de puños con apuros Iván Villar, que poco después blocó en dos tiempos un balón peinado por Mendi, en una falta botada por Álex Blanco desde campo propio.

Los vigueses se sacudieron del dominio local y el partido se volvió a equilibrar, gozando de una buena ocasión con un cabezazo de Borja Iglesias que desvió a córner Javi Porrón. En el otro área, Iván Villar apareció otra vez para detener en dos tiempos un cabezazo de David Grande tras una falta lateral botada por Álvaro Muñiz.

El Lealtad se volcó con más corazón que cabeza, aunque sin ocasiones en la última media hora de juego en la que no creó el peligro necesario para empatar el partido, más allá de un remate de Jandrín desde el centro del campo intentando sorprender a Iván Villar sin éxito.

Finalmente, el Celta B consiguió sumar los tres puntos en juego en Les Caleyes, en la que ha sido su segunda victoria consecutiva y se mantiene en los puestos que dan derecho a disputar el ascenso a la Liga de Fútbol Profesional.

Lealtad:

Javi Porrón; Omar Hernández, Alberto González, Álex Blanco, Robert; Adrián Llano (Jandrín, min.70), Mendi (Iván Garrido, min.88); Pablo Gállego (David Johannesson, min.88) Yosu, Álvaro Muñiz; y David Grande.

Celta B:

Iván Villar; Kevin, Roger Riera, Alende, Samuel; Borja Fernández, Gus Ledes; Juan Mera (Adri Castellanos, min.88), Hicham (Brais Méndez, min.84), Joao (Agus, min.74); y Borja Iglesias.

Gol:

0-1, min.44: Hicham.

Árbitro:

Gómez Landazabal, colegio vasco. Amonestó a los locales Álex Blanco y Alberto González, y a los célticos Hicham, Juan Mera, Borja Fernández y Alende.

Incidencias:

Partido correspondiente a la octava jornada de Liga en el Grupo 1 de Segunda División B, disputado en el campo de Les Caleyes ante unos 300 espectadores.