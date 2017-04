Iago Aspas no rindió ayer a su nivel habitual, pero al término del encuentro se mostraba igualmente feliz por la clasificación del Celta. "Hemos hecho historia en un partido muy difícil. Sabíamos que íbamos a sufrir contra un rival que atacaba muy bien, peo creo que el equipo ha estado muy bien durante los noventa minutos, se ha puesto por delante y fue una pena que nos hayan empatado tan rápido, pero hemos sabido contenerlos al final. Hemos tenido alguna contra para haberlos matado, pero estábamos un poco cansados y estamos muy contentos por seguir haciendo historia", explicó el delantero celeste.

Aspas reconoció que el error de Cabral metió al Genk en el partido unos minutos después de que Pione Sisto marcara el gol del conjunto vigués. "Nosotros ya sabíamos el potencial que tenía (el Genk), ya lo habíamos visto en Balaídos hace una semana, pero sabíamos que teníamos que marcar un gol para pasar y sabíamos que íbamos a tener ocasiones. En la primera parte estuvimos bastante bien, tuvimos bastantes acercamientos y no fuimos capaces. En la segunda parte nos pusimos por delante perro nos empataron muy rápido en un error que hemos tenido y luego era normal que te achucharan esos veinte minutos, pero creo que no han tenido ninguna ocasión clara", indicó el futbolista moañés en declaraciones al canal de televisión Bein Sports.

Iago Aspas considera que el Celta no tiene techo en esta ocasión, pero advirtió de que "vamos paso a paso. Mañana (por hoy) veremos el rival que nos toca. Después seguiremos soñando e intentaremos pasar a esa gran final para seguir haciendo historia y poner el techo del club más alto".

En cuanto al rival que prefiere en el sorteo de hoy, el atacante de O Morrazo aseguró que "el que venga. Hay equipos muy difíciles. Ha pasado el Ajax, que ya nos hemos enfrentado a él, también está un grande como el Manchester United, que lo apuesta todo a la Europa League para estar la próxima temporada en la Liga de Campeones, y nosotros intentaremos dar el callo vamos a esperar al resultado de mañana (por hoy)".

Aspas, uno de los jugadores célticos que no hace mucho militaba con el equipo vigués en Segunda División, destacó que la histórica clasificación de ayer "es un sueño para nosotros. Hace siete año estábamos en Segunda División, en la zona media de la tabla, y ahora somos un ejemplo para muchos equipos que se pueden ver reflejados en nosotros. Trabajando, haciendo las cosas bien, apostando por la cantera, por chicos de la casa y dándoles confianza se puede llegar muy alto. Y luego está la gran labor de la directiva, que ha hecho que año a año hayamos dado un paso más para acercarnos a la élite". n