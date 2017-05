Haridian deita líder ó Guardés

Duro, complicado, cardíaco, con susto. O Mecalia Atlético Guardés tivo un partido en Valladolid dos que quita a saúde a afeccionados e técnicos, ante un rival perigoso e que así se amosou na súa pista. Soamente un parcial favorable de 1-5 dentro dos últimos minutos, con Haridian Rodríguez como executora, decantou o partido. As guardesas déitanse líderes con dous puntos de renda sobre o Bera Bera, que xoga hoxe no seu pavillón ante o Porriño.

No Huerta del Rey, o Guardés saíu onte concienciado do traballo que tiña que facer ante un equipo competitivo como local e que tivo as primeiras vantaxes no enfrontamento (5-3). Reaccionaron as xogadoras do equipo do Baixo Miño para igualar o partido e o primeiro tempo continuou polo camiño das igualadas constantes e as rendas mínimas ata os cinco minutos anteriores ó descanso.

As pupilas de José Ignacio Prades asinaron un parcial de 1-5 para pasar da igualada ó 10-14 que sinalaba o electrónico no intermedio do partido, a pesar de padecer a exclusión de Inés Hernández. Espiñeira, Elena Onicas, Rosa Álvarez, Sempere e Haridian Rodríguez, cun gol cada unha, estableceron a primeira vantaxe clara do Guardés no partido.

Coa renda de catro tantos parecía encamiñado o partido, pero non sería unha tarde tan sinxela. O inicio da segunda metade foi unha combinación de erros das guardesas e acertos do Aula Valladolid para devolver a igualdade ó enfrontamento. De feito, as locais asinaron un parcial 6-1 para situar o marcador en 16-15. José Ignacio Prades estivo obrigado e pedir tempo morto porque a renda esfumouse en cuestión de seis minutos.

O enfrontamento entrou nun intercambio de goles agónico coas locais tratando de rachar o partido e as da Guarda respondendo a cada tirón. Ata en tres ocasións tivo dous goles de renda o Aula Valladolid e sempre atopou resposta.

Así entrouse nos últimos dez minutos e cando quedaban seis chegaron as accións que mudaron o partido. Dúas exclusións seguidas, unha por cada equipo, de Ana Cerqueira e Patricia Fernández, deixaron o encontro nun seis para seis, que beneficiou ás do Baixo Miño. Aí comezaron un parcial de 0-4 para poñer un 25-28 no tanteador que sería definitivo. Houbo intercambio de goles nos últimos dous minutos, pero o Guardés gañou para durmir como líder e meter presión ó Bera Bera. Haridian Rodríguez anotou catro dos últimos seis goles do seu equipo.

Aula Cultural Valladolid:

Carmen Sanz (p), Teresa Álvarez (5), Silvia Arderius (7), Cristina Cifuentes (2), Patricia Fernández, Amaia González (1), Lourdes Guerra, Celia López (1), Nekane Terés (7), Ana Vergara, Taide Bergara, Ángela Nieto, Ruth Prieto (1). Viloria (1).

Mecalia Atlético Guardés:

Carratú (p), Rosa Álvarez (2), Ana Cerqueira (3), Doiro (3), Espiñeira (1), Fervenza, Inés Hernández (4), Kuarchankova, Mendoza, Onicas (1), Haridian (8), Sempere (7), Rosario Urban (1), Estela Carerra (p.).

Parciais:

2-1, 4-3. 5-5, 6-5, 8-9, 10-14 (desc.), 14-15, 18-17, 21-21, 24-22, 25-25, 28-30.

Árbitros:

Andrés Peñaranda e José Antonio Yagüe. Dous minutos de exclusión a Arderius (2), Cifuentes, Patricia Fernández, Amaia González, Nekane Terés; Ana Cerqueira, Inés Hernández, Sempere y Prades (adestrador).