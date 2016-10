Hareide viajará a Vigo para hablar con Wass

Wass comunicó el viernes a Hareide por teléfono que no se encontraba al cien por cien y que arrastraba unas molestias en un tobillo, motivo por el que fue dado de baja de la lista. Que el centrocampista danés, habitual suplente con su selección, jugase dos días después casi todo el partido contra el Barcelona provocó sorpresa en Dinamarca y varios medios especularon sobre su implicación con el equipo o hipotéticas presiones del Celta.

"Voy a seguirlo para ver qué pasa con su tobillo. Seguramente iré a visitarlo este otoño para hablar con el Celta y estudiar los problemas que también tuvo cuando rechazó ir a Japón en junio (a jugar la Copa Kirin, un torneo amistoso)", dijo ayer Hareide en la concentración de la selección danesa.

Wass participó el martes en el entrenamiento del Celta, un hecho que volvió a despertar suspicacias en su país de origen, ya que la selección danesa sólo ha realizado de momento sesiones suaves de cara a los partidos contra Polonia, el sábado, y Montenegro, tres días después. "Quizás podría haber estado aquí, pero quizás no lo sabía cuando me llamó. Es importante saber que las cosas pueden cambiar: si cuando me llama me dice que no está listo, tengo que tenerlo en cuenta. Pero no quiero especular sobre eso ahora", afirmó.

Hareide negó estar enfadado con el jugador y dijo dar por cerrado el episodio, que no tendrá consecuencias para Wass. "Sois vosotros (los medios) los que gastáis mucha energía con eso, no yo. Tengo a mis chicos aquí, son fantásticos, y es en ellos en los que me fijo ahora", señaló.

Daniel Wass, de 27 años y que cumple su segunda temporada en el Celta, ha jugado quince partidos internacionales con Dinamarca desde su debut en 2011, la mayoría como lateral derecho, aunque en Vigo juega en mediocampo.n