Con hambre a Guijuelo

La remontada del pasado domingo en O Vao ante el Caudal Deportivo (3-1) ha dado nuevos bríos al Coruxo, que esta tarde visita a un Guijuelo en horas bajas con la intención de sumar dos victorias seguidas por primera vez en lo que va de temporada.

El equipo vigués mantiene las mismas cuatro bajas que ante el Caudal. El portero Gerardo Rubio, que sigue recuperándose de su lesión, perdió esta semana a su madre y sus compañeros lucirán un brazalete en el campo de hierba artificial del Guijelo. También continúan en la enfermería Mateo Míguez y Jorge, mientras que Campillo cumple su segundo y último partido de sanción.

Sin embargo, Rafa Sáez afronta el choque menos preocupado que entonces, debido al rendimiento que ofrecieron en ese encuentro hombres como Pibe o Hugo Sanmartín, que revolucionaron el choque con su entrada al campo en la segunda parte y fueron los principales artífices de la remontada. "Es la tercera oportunidad que tenemos de enlazar dos victorias seguidas y seguramente es el partido al que llegamos con más energía por el subidón de la remontada ante el Caudal", afirma el entrenador del Coruxo, que se ha llevado a tierras salmantinas a todos los jugadores disponibles.

"Estamos en la undécima jornada y sólo hay un futbolista en el Coruxo que no haya sido titular, destaca Sáez, que considera que "en esta plantilla no hay nadie que esté de manera anecdótica, todo el mundo tiene algo que aportarnos. En ese sentido estamos muy contentos por lo que pasó el domingo pasado y estamos seguros de que habrá momentos en los que aparecerán otros jugadores", señala el técnico.

El Coruxo tendrá enfrente a un Guijuelo que en las últimas campañas ha estado casi siempre en puestos de fase de ascenso, pero que este curso se está mostrando mucho más irregular y después de diez jornadas, ocupa la decimoquinta plaza con dos puntos menos que el conjunto vigués, que marcha décimo en la tabla.

No obstante, el cuadro salmantino viene de golear a domicilio al Somozas (0-3) y su terreno de juego artificial suele dar problemas a los rivales. "Guijuelo siempre es un partido diferente porque tiene un campo de hierba sintética que además es muy grande, por lo que resulta complicado controlar el juego, y suele soplar el viento. El rival se encuentra en una situación parecida a la nuestra en la clasificación y creo que será un encuentro igualado", señala Rafa Sáez, que se reencontrará en Guijuelo con su expupilo Aitor Aspas.

Guijuelo: Enrique Royo, Piojo, Héctor, Ángel, Jonathan, Jorge Juliá, Mikey, Luque, Jonxa, Pino y Pepe Carmona.

coruxo: Alberto Domínguez, Josu, Alberto García, Javi, Villarejo, Iosu Villar, Antón de Vicente, Pedro Vázquez, Quique Cubas, Hugo Sanmartín y Camochu.