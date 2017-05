Hacia arriba con un ojo atrás

Existe la percepción, tanto dentro como fuera del vestuario celeste –cuerpo técnico incluido–, de que el Manchester United no vendrá a Balaídos a mostrar un fútbol de posesión, sino a centrarse en dejar su portería a cero y a hacer daño al contragolpe. Corroboran dicho análisis previo la presencia de Jose Mourinho en el banquillo, con su conocida capacidad –y gusto– para manejarse en eliminatorias con pocos goles, las ausencias que arrastra por culpa de las lesiones y la velocidad de atacantes como Rashford o Martial. Pero van a la contra el hecho de que el técnico luso suele hacer estas apuestas menos atrevidas en la ida cuando ésta es en casa –por aquello del valor doble de los goles a domicilio– y que las bajas se centran, principalmente y a pesar de Ibrahimovic, en la línea defensiva, mantendiendo un gran potencial ofensivo y de creación de juego en el centro del campo.

Basta echar un ojo a los números del rival céltico en la semifinales de la Liga Europa para confirmar que no es tan reservado en su apuesta. De los doce encuentros que ha disputado hasta la fecha esta temporada en la competición continental, sólo en uno tuvo menos posesión que su rival, y fue en la vuelta ante el Saint Etienne en dieciseisavos de final tras ganar en la ida 3-0. En el resto, incluidos cinco a domicilio, tuvo más el balón que su rival.

Eso sí, también ha habido esta temporada partidos clave ante grandes rivales de la Premier League en los que al Manchester no le ha importado replegarse. Lo hizo la pasada semana ante el City (30,8% de posesión para los 'Reds') o en su última visita al Chelsea (27,4). Del primero sacó un empate a uno –el mismo marcador en los encuentros de ida a domicilio de sus dos últimas eliminatorias europeas– y en el segundo cayó por un escueto 1-0.

Con todo, la plantilla celeste prevé –o tal vez desea– para mañana un partido en el que el control del balón sea local y en el que el Manchester quiera crear peligro a la contra. Aunque con matices.

De hecho, hay quien avisa de que el Manchester tiene muchos registros y podría apostar por cualquier otro. Así, John Guidetti recordó ayer que en la plantilla de los 'Diablos Rojos' "tienes distinto tipo de jugadores. Jugadores muy fuertes y que van muy bien de cabeza y tienen tres jugadores muy rápidos: Rashford, Martial y Mkhitaryan". Por eso, más que en el contragolpe, el sueco pide especial antención a la segunda jugada: "Es muy importante la segunda pelota, con Fellaini o cualquier otro jugador. Necesitas recuperar porque Martial, Rashford y Mkhitaryan son muy veloces. Además, también puede jugar en corto con Rooney o Carrick –por dentro en el centro del campo–. Y también pelota larga porque tienen tres o cuatro jugadores muy rápidos".

Menos analítico se muestra Jonny Castro, quien opina que "encontraremos un Manchester que querrá salir a la contra. Sobre todo cuando juega fuera de casa lo hace así, aunque no sabemos qué nos encontraremos. Es un rival de gran entidad y ojalá nosotros podamos tener el balón para disfrutar más del juego, pero sabiendo lo que dejamos a nuestras espaldas". El lateral resume los grandes peligros del rival en tres: "Su juego vertical, su juego aéreo y su velocidad en bandas nos pueden hacer bastante daño". Pero no por eso dejará de subir por su banda, anuncia: "Para nada. Al final, hay que jugar un partido normal".

De hecho, para el canterano la mejor receta es centrarse en lo propio y no en lo ajeno. Por eso espera del Celta "trabajar el partido de menos a más, tener el balón y ser fieles a nosotros mismos. No hacer nada diferente de lo que hemos hecho esta temporada para llegar donde estamos".

Para Sergio Álvarez no sería de extrañar esa apuesta por el contragolpe del Manchester, si uno repasa la carrera de su entrenador, Jose Mourinho. "Es un entrenador que le gusta, quizás, que su equipo encaje pocos goles. Entonces, seguramente será una eliminatoria de pocos goles donde el que esté más acertado tendrá más posibilidades de pasar", resume. Por eso, espera a un rival replegado: "Es un equipo que le gusta jugar al contraataque y con espacios. Hay que tener cuidado porque muchas veces parece que tienes el dominio pero ellos se sienten cómodos también sin balón. No podemos tener pérdidas porque ellos las aprovechan muy bien. Tienen jugadores muy rápidos arriba".

Goles encajados en casa

En una eliminatoria en la que no se esperan muchos goles, no encajar en casa en la ida parece volverse aún más importante. Y los precedentes no son buenos, pues ante Shakhtar (0-1), Krasnodar (2-1) y Genk (3-2) no se logró dejar la portería a cero. Aunque, como después se pasó, Guidetti relativiza la cuestión porque "tenemos una mentalidad muy fuerte. Perdimos contra el Shakhtar en casa y no pasó nada, ganamos 0-2 fuera. Contra el Krasnodar ganamos en casa y fuera. Contra el Genk empezamos 0-1 y nos pusimos 3-1... Nuestro equipo es muy fuerte de cabeza". Sí quiere aprender de lo pasado Jonny Castro, quien recuerda que "en todas las eliminatorias previas encajamos gol en casa y ahora sería vital no hacerlo, sobre todo ante un Manchester. Nos haría mucho daño".

Y entre uno y otro –gallego él– se sitúa el guardameta Sergio, al que le va más en la tarea de no encajar ninguno de esos tantos que valen doble. "Seguramente será importante poder dejar la portería a cero en Balaídos para tener más opciones de pasar la eliminatoria", resume.n