Hace hoy 10 años en Lieja...

Hoy hace diez años, el Celta jugaba en Lieja ante el Standard en la Copa de la UEFA. Así, el choque de mañana, ya en la Liga Europa, remite a aquella primera visita a la ciudad belga el 14 de septiembre de 2006 que se saldó con buenas noticias, ya que el equipo celeste logró una victoria (0-1) con gol de Gustavo López que encarriló aquella eliminatoria, previa a la fase de grupos de la segunda competición continental y que se cerraría dos semanas después con un contundente 3-0 en Balaídos.

Aquel equipo celeste volvía a Europa orgulloso de lo logrado las dos temporadas anteriores: ascenso a Primera justo después de descender y plaza europea pese a ser un recién ascendido. Con Fernando Vázquez al mando del banquillo y Carlos Mouriño estrenándose como presidente, el Celta se plantó en Lieja con la sensación de que las recientes aventuras europeas iban a tener continuidad de forma natural. Y aunque lo cierto es que en Europa la experiencia no fue mala –se cayó en dieciseisavos ante el Werder Bremen–, la temporada acabó con un nuevo descenso a Segunda, esta vez sin retorno express.

En la visita a Lieja de hace una década, para medirse al Standard del mítico portero Michel Preud'homme como técnico, el conjunto vigués apostó por un once formado por Esteban en portería; Ángel, Tamas, Lequi y Placente en defensa; Iriney y Borja Oubiña de mediocentros; una línea de tres con Nené, Canobbio y Gustavo López; y en punta, Baiano. 'El Cuervo' marcó el único gol del partido en el minuto 38 y el Celta regresó a casa con buena parte del camino andado.

Desde el banquillo acabaron entrando en el campo Jesús Perera, Antonio Núñez y el canterano Jonathan Vila, que tiene marcado a fuego tal fecha porque supuso su debut continental. Ahora en el Oviedo en Segunda, el porriñés admite que "es un recuerdo especial. Fue mi debut en competición europea y si mal no recuerdo entré en sustitución de Canobbio. Fueron pocos minutos pero para mí muy intensos. Es algo que te queda para siempre. En aquel momento, igual no le das el valor que tiene, lo complicado que es llegar ahí y tener minutos en estas competiciones, que son muy bonitas porque te enfrentas a grandes clubes, y he tenido la fortuna de poder disfrutarlas", rememora. Su condición de canterano da un lustre especial al hecho de jugar en Europa. "El niño que está en las categorías inferiores siempre sueña con poder jugar en el primer equipo, así que imagínate hacerlo en Europa. En mi caso se cumplió y en aquel momento fui muy feliz. Entonces, no era muy fácil llegar al primer equipo", rememora. Pasado el tiempo, se declara "muy contento de haber jugado aquel partido y alguno más. También jugué en la vuelta, pero recuerdo más el partido de ida porque fue el debut".

Todos esos recuerdos se le vinieron a la cabeza el pasado 26 de agosto. "Cuando el otro día vi en el sorteo que le había tocado al Celta el Standard se me venían todos los recuerdos a la cabeza. Claro que me alegra ver al Celta en Europea. Veo todos los partidos que puedo porque sigo teniendo amigos ahí. En Liga no están teniendo los resultados que ellos querrían pero es un buen equipo y tarde o temprano llegarán los buenos resultados", analiza Vila. Y añade que "contra el Standard saldrán ilusionados y con muchas ganas y tienen muchas posibilidades de ganar el partido".

Temporadas con peligro

En cualquier caso, por propia experiencia avisa de que las temporadas con competición europea pueden encerrar una trampa mortal. "Europa es un premio a la temporada pasada. Hay que disfrutarlo e intentar llegar lo más lejos posible pero lo más importante para el club es la Liga, que es lo que te hace disfrutar de estos momentos y es en lo que más hay que centrarse. Lo demás es un premio. Eso sí, muy merecido tras la gran temporada del año pasado", concluye Jonathan Vila.n