"Ha sido un sueño y un privilegio"

Iago Aspas regresó ayer a Vigo después de convertir su sueño en realidad. El martes debutó como internacional absoluto con una magnífica actuación en la segunda parte del encuentro ante Inglaterra en Wembley y un soberbio gol que abrió el camino de la igualada para España (2-2). El delantero del Celta aterrizó cerca del mediodía en Peinador y se dirigió a las instalaciones deportivas de A Madroa. Allí le esperaban sus compañeros para felicitarle y el micrófono en el que mostró su satisfacción por lo conseguido.

"Estoy muy contento. Debutar con la selección en Wembley y poder marcar un gol es para estar muy contento. Ha sido una alegría inmensa y también el premio a todo el trabajo realizado estos años, sobre todo el último año y medio, con la ayuda del Celta y de todos mis compañeros", aseguró Iago Aspas, quien se encontró muy cómodo sobre el terreno de juego. "No tuve nervios ni nada. Fue casi como si estuviera jugando con mi equipo", relató ayer.

Lopetegui decidió introducir un doble cambio al descanso tras el mal primer tiempo de la selección. Los elegidos fueron Koke y Iago: "Me dijo que al principio estuviera un poco más abierto y que fuera decisivo, que me fuera a por el lateral". Aspas obedeció. En el primer balón que tocó, le tiró un autopase al lateral Danny Rose, que sólo pudo pararlo en falta (no señalada). Fue el mejor futbolista de España en la segunda parte y lideró la reacción de los últimos minutos, cuando la selección de Julen Lopetegui pasó del 2-0 al 2-2 con los tantos del céltico en el minuto 88 e Isco casi en el 95. Tras el encuentro, el seleccionador le felicitó: "Me dio la enhorabuena y me dijo que no todos los jugadores podían debutar marcando un gol en Wembley".

"El mejor momento fue el debut", apuntó Aspas sobre sus primeros días en la selección, donde fue recibido con los brazos abiertos. "Cuando uno llega a la selección mira casi como aficionado a los jugadores, pero me encontré muy a gusto. Hay mucha gente joven y estuve muy bien en el día a día. Echamos partidas de cartas, jugamos a la consola, casi como si estuviera en el Celta. Me fui soltando con el paso de los días porque al principio era el nuevo y, además, llegué más tarde que los demás", indicó el moañés, que se apoyó en los primeros días en sus compañeros Nolito y Vitolo –con el que coincidió en el Sevilla– y en el jefe de los servicios médicos del Celta y doctor también de la selección, Juan José García Cota. Además, estuvo arropado en todo momento por otro excéltico, David Silva, con mucho peso en la selección. "Ayuda conocer a Juan (Cota), a Nolito, a Vitolo, con el que también compartí vestuario. Además, David Silva, que era el capitán, también me ayudó bastante", agradeció el atacante morracense.

Aspas acudió a la llamada de Lopetegui, que lo incluyó en la convocatoria tras perder a Diego Costa por lesión, convencido de que tenía sitio en la selección. "Iba tranquilo. Confiaba en mis posibilidades. Si me llamaban, sería porque algo había hecho bien. Y quedó demostrado que podía tener esa oportunidad", aseguró ayer, horas después de su gran partido en Wembley. Tuvo su oportunidad y la aprovechó. Pero no sólo en los 45 minutos que disputó contra Inglaterra, sino en cada segundo que ha pasado trabajando a las órdenes del seleccionador nacional. "Sabía que tenía una buena oportunidad. No todos los días se va uno convocado con la selección. Es un privilegio estar ahí y sabía que tenía que comerme el mundo en cada minuto de entrenamiento, intentando hacer las cosas lo mejor posible", destacó el céltico, que reconoció estar viviendo un auténtico sueño. "Jugar con ellos es un sueño. Ya poder entrenar con ellos o compartir vestuario era la leche para mí, imagínate poder disfrutar de minutos", apuntó al ser cuestionado por su experiencia con campeones del mundo como Sergio Busquets, Reina o el mencionado Silva.

Ahora, Aspas seguirá trabajando en el Celta con la aspiración de volver a ser llamado por la selección. Aunque, por si acaso, se trajo de vuelta a casa un buen número de recuerdos de su primera experiencia internacional. "La próxima convocatoria es en marzo, el fútbol da muchas vueltas y nunca se sabe. Ya hablé con el utillero y le dije que me iba a llevar la máxima ropa posible porque nunca sabía si iba a volver o no", desveló Iago, que prefiere no pensar todavía en la próxima citación de España. "La esperanza es lo último que se pierde, pero todavía quedan cuatro meses por delante de trabajo y yo voy a seguir trabajando e intentando hacer las cosas bien con mi equipo para ver si hay otra oportunidad o no", dijo. "Me queda la felicidad, la felicidad de mi familia y la ilusión del celtismo, que me ha ayudado mucho a sentirme como me siento hoy en día", agregó.

Pese a su estreno con la selección española y su actuación en un escenario de la magnitud de Wembley, Aspas sólo piensa en clave celeste. Tras su fallida experiencia en el Liverpool y el Sevilla, no se plantea vestir otra camiseta. "Tranquilos que no me voy. Estoy muy contento aquí y tengo tres años más de contrato", aseveró al ser cuestionado por la posibilidad de que otros clubes se interesen por él. Piensa en el Celta y en su próximo objetivo: "marcar en la UEFA". Contra el Standard lo intentará.n