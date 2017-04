Guidetti sintió dificultades al respirar por culpa de una gripe

nnnCuando la primera parte enfilaba su último tercio, Claudio Beauvue comenzó a calentar en la banda debido a los problemas físicos que arrastraba John Guidetti. El delantero sueco sintió problemas para respirar debido a las molestias causadas por un proceso gripal que, en principio, parecía que no iba a impedirle jugar pero que finalmente le obligó a dejar el terreno de juego.

Guidetti avisó al banquillo con tiempo y después se echó al suelo para ser atendido dentro del campo mientras Beauvue apuraba su calentamiento. Incluso le dio tiempo a volver a entrar antes de que por fin dejase el campo de forma definitiva pasado el minuto 40.

Al ser un proceso gripal y no una lesión propiamente dicha, la baja del ariete nórdico no se espera que sea muy duradera. Sí será duda para el choque liguero de este domingo ante el Betis en Balaídos, pero podría estar a disposición de Eduardo Berizzo para el encuentro, también de Liga, el jueves siguiente ante el Sevilla de Jorge Sampaoli.n