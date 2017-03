Guidetti: "Es un gran día para todo el club"

"Estoy muy feliz, muy contento. Es un gran día para todo el club. El vestuario está muy contento, no podía ser de otra forma. También un poquito cansado, pero es un día muy bueno. Era un partido muy difícil contra un equipo muy fuerte", comentó el atacante.

Sobre alcanzar una posible final, el atacante indicó que "ya estamos en cuartos de final, nos quedan cuatro partidos para estar en la final de Estocolmo. Para mí es un día muy especial porque es en la capital de Suecia. Es difícil pero no imposible jugar la gran final".

En lo referente a los posibles rivales, el sueco no mostró preferencias, pero sí matizó a los que no quería. "Todos los equipos son muy buenos. No me gustarían United y Lyon, pero todos son muy fuertes", indicó el delantero sueco al micrófono de la Radio Galega.

Guidetti volvió a ser protagonista en el partido al participar en la elaboración de los dos goles.n