Guardés y Porriño juegan un derbi de altura en A Sangriña

Mecalia Atlético Guardés y Godoy Maceira Porriño afrontan esta tarde en el pabellón de A Sangriña el derbi a priori más igualado y de mayor calidad de estos últimos años, ya que ambos equipos llegan a la cita con pleno de victorias en las primeras cinco jornadas de Liga: el Guardés como líder por su mejor diferencia de goles y el Porriño, tercero, por detrás del Bera Bera.

Con las cámaras de Televisión de Galicia en directo, los dos representantes gallegos en la División de Honor femenina se verán las caras en plena forma y con casi todos sus efectivos. El Guardés no podrá contar con sus dos lesionadas de larga duración, Ana Cerqueira y Cristina Carrera, mientras que en el Porriño causa baja la extremo Lorena Pérez, que arrastra molestias en una rodilla, pero a cambio podrá debutar la mexicana Itzel Aguirre, una vez solucionados los trámites burocráticos correspondientes.

El conjunto de José Ignacio Prades juega en casa y ha solventado la mayor parte de sus compromisos anteriores con marcadores abultados, mientras que las porriñesas han tenido que sufrir más para sacar adelante sus victorias. Sin embargo, llegado el derbi, Prades no se considera favorito porque "nadie quiere someter a sus jugadoras a una presión innecesaria. Jugamos en casa y es una ventaja para nosotras, sobre todo porque va a venir más gente y el equipo va a estar más arropado que nunca, pero todos vamos a huir de esa palabra".

Sí cede la condición de favorito a su rival el entrenador del Godoy Maceira, Abel Estévez, que señala que "el Guardés es el favorito por jugar en casa y por calidad de plantilla. Prácticamente nos hemos enfrentado a los mismos rivales y ellos han conseguido unos resultados mucho más amplios que los nuestros. Eso demuestra que de momento están un punto por encima de nosotras, pero intentaremos que en el partido no se note".

Además de la diferencia actual de plantillas, el Porriño sólo ha conseguido ganar una vez en A Sangriña, pero Prades no se sale de su discurso: "Va a ser un partido parejo y el que menos errores no forzados cometa, tendrá mucho ganado".

"Va a influir mucho el inicio del encuentro. Tenemos que salir muy concentradas en los primeros minutos para intentar marcar el ritmo y la clave será cometer pocos errores y estar acertadas al principio", coincide Abel Estévez, que como su colega de A Guarda tiene ya ganas de que corra la pelota en el pabellón de A Sangriña. n