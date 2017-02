El Guardés, a tiro de todo

El Mecalia Atlético Guardés tiene todo a mano. Pero todavía no en la mano. El conjunto del Baixo Miño dio primero el pasado domingo en su eliminatoria de dieciseisavos de final de la Challenge Cup ante el Colegio de Gaia portugués (26-30) y espera cerrar su pase a octavos este domingo en A Sangriña. Y, por otro lado, si gana mañana en ese mismo escenario al Mavi gijonés, igualaría a puntos con el líder de la División de Honor, un Bera Bera que parecía inasequible pero que tomó cariz humado en su derrota del pasado sábado en Valladolid.

José Ignacio Prades, entrenador del Guardés, quiere apurar todas las opciones, pero sin tirar las campanas al vuelo. En Europa, tiene claro que la renta de cuatro goles "es importante pero en absoluto determinante. Cuatro goles se marcan en dos minutos y el partido tendrá 60. Sobre todo, con la forma de jugar del Gaia, que corre siempre y muy rápido". Y en cuanto a la Liga, entiende que "parecía poco probable que el Bera Bera fallase, pero es muy difícil ganar siempre. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. El próximo mes y medio decidirá si podemos pelear por el título. Si cuando pase estamos ahí, ya hablaremos".

El técnico se muestra satisfecho del rendimiento que está dando su plantilla y se felicita que haya llegado a este momento decisivo y exigente en muy buen estado físico. De hecho, no tiene ninguna lesionada, aunque dos de sus centrales, Estela Doiro y Anthía Espiñeira, arrastran molestias. "El equipo está fuerte, bien, trabajado. Sabíamos que este mes iba a ser muy duro, pero lo estamos afrontando bien. Ahora nos tocan otras dos finales esta semana", valora el técnico levantino.

Mientras advierte del peligro mañana del Mavi, "un recién ascendido que ya tiene la permanencia y que cuenta con gente con experiencia", Prades rememora el partido dominical en Gaia: "Nos costó un poco entrar. Quizás –desvela– porque viernes y sábado no pudimos entrenar en A Sangriña por la condensación". Un problema a solucionar.n