El Guardés se refuerza con la primera línea Rebeca Castell

nnn El Mecalia Atlético Guardés ya estaba al completo. Pero surgió la oportunidad de contar con una jugadora más para reforzar la primera línea y ante la lesión de larga duración de Gabriela Moraes –que no estaría disponible hasta enero–, el susto de los problemas físicos actuales de Luciana Mendoza –un esguince de tobillo leve pero que se está prolongando en el tiempo– y lo cargado del calendario en el arranque de temporada –con la Supercopa y la previa de la Liga de Campeones–, el club del Baixo Miño decidió contratar a Rebeca Castell (Castellón, 1994), que debutára en División de Honor.

No es, ni mucho menos, una desconocida para José Ignacio Prades, técnico del conjunto y gran artífice de la operación que trae a esta joven de 23 años desde el Balonmano Castellón por una temporada. El entrenador levantino ya dirigió a Castell en las selecciones de base de la Comunidad Valenciana, cosechando grandes éxitos. En los últimos años, una serie de problemas físicos, primero de rodilla y después de pubis, retrasaron un tanto su evolución e incluso le hicieron pensar en dejar el balonmano, pero se recuperó y el pasado curso logró el ansiado ascenso a División de Honor con su equipo de siempre.

"Debutar en División de Honor ya iba a ser un gran salto para mí, pero el hecho de cambiar de equipo hace que el cambio sea aún mayor. Espero disfrutar de cada entrenamiento y de cada partido. Además, todas las chicas son muy buenas, así que aprenderé mucho. Me encataría decir al acabar la temporada que ha merecido la pena porque estaré a 1.000 kilómetros de mi casa", señaló Castell tras su fichaje. La jugadora todavía no se incorporará a los entrenamientos a la espera de resolver una cuestión laboral.n