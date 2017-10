El Guardés, a reencontrarse con la victoria ante su afición

El Mecalia Atlético Guardés regresa al pabellón de A Sangriña, tras encajar en Valladolid su segunda derrota de la temporada, con el objetivo de hacer valer su fortaleza como local hoy ante el Canyamelar Valencia. El equipo de José Ignacio Prades, con las bajas de Estela Doiro, Gabriela Romero y Ana Rodrigues, parte como favorito ante un rival que sólo ha sido capaz de sumar dos puntos en las seis primeras jornadas del campeonato.

El apoyo de la afición de A Sangriña es clave para el Guardés, que tras encajar ante el Aula Cultural su segunda derrota del curso vuelve ahora a su pabellón para reencontrarse con la victoria. La diferencia en la tabla, el hecho de que el Valencia aún no haya sumado como visitante y el balance histórico entre ambos equipos –favorable 8-2 a las guardesas– invitan al optimismo. Sin embargo, el conjunto del Baixo Miño no se fía de un rival que ya ha tenido que enfrentarse a varios equipos de la zona media alta, como el Rocasa, el Zuazo o el Málaga.

"No podemos relajarnos", destaca José Ignacio Prades. "Delante tendremos a un equpio que juega un buen balonmano y prácticamente de memoria. Es muy joven, pero con jugadoras que acumulan mucha experiencia", añade el entrenador del Guardés.

Prades no podrá contar para el partido de hoy con las lesionadas Estela Doiro, Gabriela Romero y Ana Rodrigues Cerqueira, pendiente todavía de un diagnóstico definitivo tras la resonancia que se le practicó esta semana.

Enfrente, un Valencia en el que milita la exjugadora del Mecalia Laura Morais. Además de la extremo guardesa, cabe destacar la presencia en el conjunto levantino de la ex del Granollers Carlota Rubio o de Nitsan Dunay, referente ofensivo del equipo con 34 goles en seis partidos.

Concurso de fotografía

Por otro lado, el Guardés puso ayer en marcha a través de sus redes sociales un concurso fotográfico. El premio: una entrada doble para el partido contra el Zuazo, que se disputará el próximo 10 de noviembre en A Sangriña (21:00). Para participar, hay que publicar una foto animando al equipo contra el Canyamelar. Se aceptarán imágenes publicadas hasta las nueve de la noche de mañana domingo en Twitter o Instagram con la etiqueta #VamosGuardés o bien en Facebook mencionando el perfil del Mecalia Atlético Guardés.n