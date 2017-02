El Guardés se mide al penúltimo clasificado

Esa ligera mejoría de las madrileñas no debería suponer un obstáculo para el equipo de José Ignacio Prades, que tras clasificarse para la fase final de la Copa de la Reina el pasado fin de semana no puede dejar pasar la ocasión de sumar dos nuevos puntos y seguir al acecho del liderato.

De hecho, el Guardés no tuvo ningún problema para derrotar al Base Villaverde en la primera vuelta, en A Sangriña (37-26), un partido en el que destacaron especialmente en ataque Haridian Rodríguez y África Sempere, con nueve goles cada una.

En el conjunto madrileño, la principal referencia ofensiva es Nerea Nieto, que en el choque de la primera vuelta en A Sangriña aportó siete tantos y en la jornada anterior marcó otros diez al Alcobendas. Junto a ella sobresalen también nombres como Carmen Campos, Esther Cardador o Judith Fernández, aunque el Guardés parte como claro favorito. n