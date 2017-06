O Guardés incorpora gol

O Mecalia Atlético Guardés anunciou as incorporacións para o próximo curso tras gañar a División de Honra do balonmán español na presente tempada. Ó regreso xa coñecido de Egozkue únense Jenny Gutiérrez (Málaga), Marta Méndez (León) e Carla Gómez (Mavi).

Todas as incorporacións destacan pola facilidade anotadora nos seus equipos e están entre as 21 goleadores da tempada na División de Honra femenina. Egozkue, internacional con España, sumou 131 tantos co Zuazo.

Unha das incorporacións máis relevantes do equipo deberá ser a lateral procedente do Cleba León Marta Méndez, que terá que ofrecer lanzamento exterior ó equipo de José Ignacio Prades. Esta tempada anotou 125 goles nun equipo que rematou na última posición da táboa clasificatoria.

A marcha de Haridian Rodríguez obrigou ó equipo de Prades a incorporar a unha pivote con capacidade defensiva. A escollida é Carla Gómez, procedente do Mavi, que anotou 108 tantos ó longo do curso, nunha media superior ós catro tantos por enfrentamento.

Pecha os fichaxes do Mecalia Atlético Guardés Jenny Gutiérrez, unha extremo que está concentrada coa selección absoluta de España. Na última tempada a xogadora militou no Málaga e é unha das españolas con maior proxección da División de Honra. O Guardés asegura así capacidade de definición polo extremo e tamén velocidade. Esta tempada anotou 119 tantos.

De feito, as catro incorporacións do equipo da Guarda sumaron 483 tantos durante o último curso, o que indica a calidade das fichaxes para o actual campión de División de Honra, que estira os seus recursos, especialmente ofensivos.

Estas xogadoras chegan para sustituír a catro baixas do conxunto do Baixo Miño. As máis relevantes foron as de Haridian Rodríguez e Rosa Álvarez, titulares habituais, mentres que Xeila Fervenza e Anca Onicas tiveron pouca participación ó longo do ano.

Ademais, o vindeiro curso o club tamén conta coa central actualmente mancada nun xeonllo, Gabriela Romero.n