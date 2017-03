El Guardés iguala a puntos al Bera Bera tras vencer 24-17 al Alcobendas

El Mecalia Atlético Guardés igualó a puntos al Super Amara Bera Bera, que seguirá al frente de la clasificación de la Liga Loterías femenina de balonmano, tras imponerse este miércoles por 24-17 a un Helvetia Alcobendas que no pudo seguir el ritmo del conjunto gallego en la segunda parte, tras llegar al descanso con empate (7-7).



- Resultados de la 17ª jornada:



. Miércoles:



Mecalia At. Guardés 24 - Helvetia Alcobendas 17



. Sábado:



Esencia 27 ULE CLEBA León - Elche Mustang (18:00)



Godoy Maceira Porriño - Base Villaverde (18:00)



Super Amara Bera Bera - KH-7 Granollers (18:00)



Aula Valladolid - Canyamelar Valencia (19:00)



Prosetecnisa Zuazo - Rincón Fertilidad Málaga (19:30)



. Miércoles 8 de marzo:



Rocasa Gran Canaria Ace - Mavi Nuevas Tecnologías (20:00)



Clasificación



J G E P GF GC PTS



= = = = == == ===



.1. Super Amara Bera Bera 16 15 0 1 455 326 30



.2. Mecalia At. Guardés 17 15 0 2 481 359 30



.3. Rocasa Gran Canaria Ace 16 12 0 4 453 389 24



.4. Prosetecnisa Zuazo 16 11 1 4 411 380 23



.5. Rincón Fertilidad Málaga 16 9 2 5 431 417 20



.6. Godoy Maceira Porriño 16 10 0 6 407 401 20



.7. Aula Valladolid 16 8 2 6 454 443 18



.8. Mavi Nuevas Tecnologías 16 6 1 9 383 395 13



.9. Helvetia Alcobendas 17 5 1 11 374 425 11



10. KH-7 Granollers 16 4 2 10 396 397 10



11. Elche Mustang 16 4 1 11 386 438 9



12. Canyamelar Valencia 16 3 1 12 357 427 7



13. Base Villaverde 16 2 2 12 409 514 6



14. Esencia 27 ULE CLEBA León 16 2 1 13 371 457 5