El Guardés da la talla

Friamente, el resultado que el Mecalia Atlético Guardés se trae de Suecia para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Challenge Cup que lo enfrenta al Hoors no es malo. Una derrota po tres goles aceptable sobre todo porque el conjunto guardés demostró en tierras nórdicas que no está por debajo de su contendiente. Más en caliente, el marcador no dejó satisfechas a las jugadores del conjunto del Baixo Miño por cómo se desarrolló el partido y, sobre todo, porque con el reloj cero se falló un siete metros que podría echarse de menos el próximo domingo en A Sangriña.

El balance, viendo el lado bueno y el malo, es positivo. Porque el Guardés tuvo contra las cuerdas a las suecas durante muchos minutos de un encuentro disputado después de un largo viaje y sólo cedió en una segunda parte en la que el equipo local tiró de contundencia física y anímica para remontar. Apoyado, también, en unas decisiones arbitrales que favorecieron la remontada del Hoors.

El Mecalia Atlético Guardés sorprendió a su rival de salida. Las pupilas de José Ignacio Prades no dudaron ni un segundo en aplicar un planteamiento veloz, raudo, apostando por esquivar un cuerpo a cuerpo en el que tenían todas las de ganar las suecas, más poderosas físicamente. Eso se tradujo en una defensa muy presionante y muy abierta que incomodó sobremanera al Hoors y en rápidas transiciones en las que brillaron de forma especial Estela Doiro y Anthía Espiñeira. El arte de las fintas y la circulación para evitar ir al choque contra la cerrada retaguardia sueca.

El marcador fue demostrando que la apuesta era la adecuada, pese a que un primer tirón de las guardesas (3-6 rondando el minuto 13) fue menguado por las locales (6-6, minuto 17). Pero ahí las jugadoras de Prades volvieron a enloquecer el partido con un parcial de 0-4 que agriaba las caras de sus rivales. En el minuto 21, un 6-10 que obligaba al técnico local a parar el partido.

Esa renta de tres o cuatro goles a favor de las guardesas se mantuvo hasta el descanso. El 10-13 demostraba que el planteamiento del conjunto del Baixo Miño de evitar el cuerpo a cuerpo a base de habilidad ofensiva y de intensidad y velocidad de piernas en defensa funcionaba.

Como siguió funcionando en los primeros minutos de la segunda parte, pero con una diferencia: el Hoors endureció su defensa y el dúo arbitral lo aceptó. El Guardés aguantó el envite durante diez minutos, con un tiempo muerto de Prades de por medio (13-16, minuto 40). Pero ahí cambió la tendencia del partido: un parcial de 5-0 en los siguientes minutos puso al frente de la contienda al conjunto sueco, espoleado entonces por su público.

Ahí hubo que tirar de oficio para aguantar. La defensa guardesa dejó de ser tan presionante para convertirse en un 5.1 más clásico. Amenazó el Hoors con romper el partido y casi la eliminatoria con un amenazante 23-18. Pero el Guardés quiere estar en semifinales y se sacó de la manga un parcial 0-3 para llegar al 23-21. Las locales acertaron a anotar en una rápida transición y el equipo de A Guarda pudo hacerlo ya con el reloj a cero en un siete metros que detuvo la portera local.

Al final, tres goles de diferencia para intentar remontar en A Sangriña el próximo domingo. El Guardés demostró ayer que está a la altura del reto.

H 65 Hoors HK (10+14):

Jessica Ryde, Anna Johansson, Emma Rask (3), Mikaela Massing, Jonna Linnell (2), Jannike Wiberg, Tilda Winberg, Emma Lindqvist (1), Anna Olsson (5), Sofia Hvenfelt (2), Cassandra Tollbring (7), Marie Wall (3), Ida Gulberg, Michaela Fransson (1), Jasmina Djapanovic.

Mecalia Atlético Guardés (13+8):

Marisol Carratú, Ana Cerqueira (1), África Sempere (3), Estela Doiro (5), Luciana Mendoza (2), Elena Onicas, Inés Hernández (1), Rosa Álvarez, Alesia Kurchankova (1), Haridian Rodríguez (3), Anthía Espiñeira (4), Rosario Urban (1), Estela Carrera.

Árbitros:

Yaron Ben-Dan y Assaf Faran (Israel). Excluyeron a las locales Rask, Lindqvist, Olsson, Hvenfelt (2) y Wall; y a las visitantes Cerqueira, Haridian y Rosario Urban. Expulsaron a la local Hvenfelt (59:58).

Incidencias:

Sporthallen Hoor, con cerca de 600 espectadores en las gradas, media docena de ellos del Guardés.